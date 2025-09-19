臉色蒼白 健檢揪出大腸潛血陽性

▲醫師與患者解釋健檢報告。 （照片提供／陳依君）

文／陳依君

68歲王先生最近時常感到疲憊無力、臉色異常蒼白，起初以為是工作勞累所致，便不以為意，認為休息一下即可。至診所就診得知國健署有提供免費成人健檢，意外檢驗出貧血及大腸潛血反應陽性，經過後續轉診及進一步檢查，發現有大腸瘜肉，在切除瘜肉後，病理化驗，證實為良性，讓他鬆了一口氣，有了這次經驗，讓他更不敢輕忽自己的健康。

醫籲善用免費成人健檢 守護健康

小球性貧血是指紅血球的體積比正常值小，最常見的原因是缺鐵性貧血，而中老年人出現的缺鐵性貧血，常見原因為食物中攝取不足、消化機能變差、腸胃道潰瘍、萎縮性胃炎、肝硬化等，前述慢性疾病所引發的出血裡，最需要優先排除的是腸胃道出血。

王先生的腸胃道經常少量且持續性出血，但出血量少到肉眼看不見，不會引起急性腹痛或血便，可是長期下來，會讓身體鐵質不斷流失，導致嚴重缺鐵性貧血。

目前國民健康署提供30-39歲民眾每5年1次、40-64歲民眾每3年1次、65歲以上及特定族群（55歲以上原住民、35歲以上小兒麻痺患者）每年1次成人健康檢查。檢查項目涵蓋身體評估、血液、尿液檢查等，其中包括血紅素的數值，能及早發現貧血問題。

除了成人健檢，國民健康署也有效運用菸品健康福利捐，補助45-74歲民眾、40-44歲具大腸癌家族史民眾，每2年1次進行定量免疫法糞便潛血檢查。民眾只需持健保卡到健保特約醫療院所領取採便管，在家採集微量糞便檢體，再送回醫院檢驗即可。

上述檢查能有效偵測大腸癌前病變（如瘜肉），或早期大腸癌引起的微量出血，如果檢查結果呈陽性，通常會建議進一步接受大腸鏡檢查，及早確認出血原因，並進行治療。

提醒民眾，除了平時應對身體發出的任何警訊保持敏感度，國民健康署提供的成人健檢，也有助民眾早期發現潛在健康問題，進而找出問題根本，避免延誤治療。

（作者為崙背台全診所家醫科主治醫師）

