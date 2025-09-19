健康網》「腸」生不老護膚助免疫 自救保健就靠「這1杯」

中醫師余雅雯說，皮膚問題是免疫力與腸胃功能失調的綜合表現，推薦日常飲用「腸生不老保健茶」，有助調整腸胃、增免疫；情境照。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕氣候變化、飲食過敏、作息不常導致免疫力下降時，身體可能就會出現各種不適症狀。中醫師余雅雯表示，疲勞過度下，皮膚往往是第1個出現警訊的器官，如蕁麻疹、濕疹等，經常會找上門。以中西醫觀點來看，這其實是免疫力與腸胃功能失調的綜合表現；想要調整腸胃增免疫，推薦日常可飲用「腸生不老保健茶」，簡單沖泡黨參、茯苓、桂花3藥材，養好腸道，健康跟著來。

免疫力下降皮膚先知道

余雅雯在臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文指出，在身體累壞、免疫力下降的情況下，皮膚常會首先出現症狀，常見包括：

●蕁麻疹：過敏反應或免疫力不穩定。

●脂漏性皮膚炎：常在熬夜、壓力後爆發。

●單純疱疹、帶狀疱疹：潛伏病毒趁免疫下降時出現。

●濕疹、痘痘、黴菌感染：免疫力弱時，更容易擴散或惡化。

●落髮、疣：均是免疫系統失衡的外在信號。

余雅雯指出，在中西醫觀點中，皮膚問題不是單純「皮膚的病」，而是免疫力與腸胃功能失調的綜合表現，並推薦日常保健可簡單飲用「腸生不老保健茶」，有助調整腸胃、增強免疫。

腸生不老養生茶這樣做

●材料：黨蔘三錢（健脾益氣）、茯苓三錢（健脾滲濕）、桂花少許（理氣和中、化濕解鬱）。

●做法：將以上材料放入500cc熱水中，沖泡5分鐘即可飲用。

腸道為增強免疫根本

余雅雯強調，中醫認為：「脾胃為後天之本」，飲食一旦過於油膩、甜膩，容易生痰濕，導致腸胃負擔。腸胃功能不好，免疫力自然下降，皮膚也跟著亮紅燈。因此，改善皮膚與免疫的關鍵，不只是擦藥、吃藥，而是應從腸道健康著手。

