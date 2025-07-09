你的大便在說話！研究：頻率不對就是健康警報

排便頻率不只關乎日常習慣，也可能反映身體整體健康狀況。研究指出，每天排便1至2次為最理想的「黃金頻率區」，過多或過少皆可能與潛在疾病有關；；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕你的排便頻率不僅是個人隱私，更可能是反映全身健康狀態的關鍵指標。根據《Science Alert》網站報導，一項新研究證實，個人的排便規律與其基因、腸道菌群及血液中的健康標記有著密切關聯，並指出每日排便1至2次的「黃金區間」，是最佳健康狀態的展現。

該研究由美國系統生物學研究所（ISB）的團隊主導，並發表於《細胞報告醫學》（Cell Reports Medicine）期刊。研究團隊招募了1425名無腸道或腎臟病史的健康成年人，收集其糞便與血液樣本，並透過問卷詳細記錄其飲食、生活習慣與排便頻率。

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研究將參與者分為4類：便秘型（每週1-2次）、正常偏少型（每週3-6次）、正常偏多型（每日1-3次）與腹瀉型（每日4次以上）。分析發現，即使排除年齡、性別等因素，排便頻率的2個極端，都與特定的健康問題緊密相連。

便秘者的糞便樣本中，與蛋白質發酵相關的細菌水平較高。研究作者、生物工程師強森－馬丁尼茲（Johannes Johnson-Martinez）解釋，當糞便在腸道停留過久，微生物在耗盡纖維後會轉向分解蛋白質，產生如「硫酸吲哚酚」（indoxyl-sulfate）等已知會損害腎臟的毒素，而這些毒素確實也在便秘者的血液樣本中被發現。

另一方面，腹瀉者的糞便樣本中，則較常出現通常存在於上消化道的細菌；其血液樣本中，也發現了與肝臟損傷相關的生物標記。這些發現為排便頻率與全身健康的因果關係，提供了潛在的證據。

研究也為如何達到「黃金區間」提供了線索。處於此區間的參與者，普遍回報有攝取更多纖維、飲用更多水及更頻繁運動的習慣，其糞便樣本也顯示有較多能發酵纖維的益菌。研究總結，這些發現或能為管理排便頻率、優化整體健康提供新的策略。

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