自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

你的大便在說話！研究：頻率不對就是健康警報

2025/07/09 11:05

排便頻率不只關乎日常習慣，也可能反映身體整體健康狀況。研究指出，每天排便1至2次為最理想的「黃金頻率區」，過多或過少皆可能與潛在疾病有關；；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

排便頻率不只關乎日常習慣，也可能反映身體整體健康狀況。研究指出，每天排便1至2次為最理想的「黃金頻率區」，過多或過少皆可能與潛在疾病有關；；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕你的排便頻率不僅是個人隱私，更可能是反映全身健康狀態的關鍵指標。根據《Science Alert》網站報導，一項新研究證實，個人的排便規律與其基因、腸道菌群及血液中的健康標記有著密切關聯，並指出每日排便1至2次的「黃金區間」，是最佳健康狀態的展現。

該研究由美國系統生物學研究所（ISB）的團隊主導，並發表於《細胞報告醫學》（Cell Reports Medicine）期刊。研究團隊招募了1425名無腸道或腎臟病史的健康成年人，收集其糞便與血液樣本，並透過問卷詳細記錄其飲食、生活習慣與排便頻率。

研究將參與者分為4類：便秘型（每週1-2次）、正常偏少型（每週3-6次）、正常偏多型（每日1-3次）與腹瀉型（每日4次以上）。分析發現，即使排除年齡、性別等因素，排便頻率的2個極端，都與特定的健康問題緊密相連。

便秘者的糞便樣本中，與蛋白質發酵相關的細菌水平較高。研究作者、生物工程師強森－馬丁尼茲（Johannes Johnson-Martinez）解釋，當糞便在腸道停留過久，微生物在耗盡纖維後會轉向分解蛋白質，產生如「硫酸吲哚酚」（indoxyl-sulfate）等已知會損害腎臟的毒素，而這些毒素確實也在便秘者的血液樣本中被發現。

另一方面，腹瀉者的糞便樣本中，則較常出現通常存在於上消化道的細菌；其血液樣本中，也發現了與肝臟損傷相關的生物標記。這些發現為排便頻率與全身健康的因果關係，提供了潛在的證據。

研究也為如何達到「黃金區間」提供了線索。處於此區間的參與者，普遍回報有攝取更多纖維、飲用更多水及更頻繁運動的習慣，其糞便樣本也顯示有較多能發酵纖維的益菌。研究總結，這些發現或能為管理排便頻率、優化整體健康提供新的策略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中