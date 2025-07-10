健康網》抹茶vs綠茶 製作方式、營養差異、適合族群一次看

學者分享，想喝纖維、抗氧化，抹茶濃度更高，是較佳的選擇；想溫和養胃、長期飲用，綠茶是更安心的品項；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕綠茶、抹茶，誰更營養？營養學者洪泰雄分享，2者在原料來源、採收、飲用方式、外觀等製程上有所差異；在營養成分上也有區別，兒茶素、葉綠素、膳食纖維、維生素與咖啡因含量皆不同。另，想喝纖維、抗氧化，抹茶濃度更高，是較佳的選擇；想溫和養胃、長期飲用，綠茶是更安心的品項。

洪泰雄於臉書專頁發文說明，抹茶與綠茶雖然都來自同一種茶樹（Camellia sinensis），但綠茶屬溫和的茶湯，抹茶是濃縮的茶葉精華，它們在製作方式、口感風味與營養成分上有著顯著差異：

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製程、飲用方式4差異

●原料來源：抹茶來自遮蔭栽種的茶葉（如碾茶），光照減少可提升葉綠素與茶胺酸含量；綠茶則是透過一般日曬或半遮蔭栽種，葉綠素較低，味道偏澀。

●採收與製程差異：抹茶只採嫩芽，經蒸菁、烘乾、去梗，再以石磨細緻研磨成粉；綠茶採嫩葉或成熟葉，經蒸菁後再揉捻、乾燥。

●飲用方式：抹茶整片茶葉磨成粉，連同茶葉纖維直接飲用；綠茶沖泡後僅飲茶湯，茶葉渣不食用。

●外觀與色澤：抹茶鮮綠色、細緻如粉，色澤濃郁明亮；綠茶茶湯淡綠或黃綠，葉片視製程而定。

學者表示，綠茶的茶湯多呈淡綠或黃綠色；示意圖。（圖取自freepik）

5營養成分差異

洪泰雄指出，由於抹茶飲用的是整葉，而綠茶只是茶湯，因此在營養吸收上差異明顯：

●兒茶素（Catechins）：抹茶含量高，但需注意保存，因磨成粉後易氧化變質；綠茶沖泡溫度與時間得當，也能保留適量兒茶素，較穩定。

●葉綠素（Chlorophyll）：抹茶含量高，來自整葉，顏色鮮綠；綠茶沖泡後含量有限，較難攝取。

●膳食纖維：抹茶富含膳食纖維，有助排便、促進腸道蠕動；綠茶因不食茶渣，纖維含量極低。

●維生素A、C、E：抹茶含脂溶性與水溶性維生素，完整保留於茶粉中；綠茶中的水溶性維生素部分可釋出，但易受高溫破壞。

●咖啡因：抹茶含量較高，提神效果較強，需控制攝取量；綠茶沖泡濃度可控，咖啡因較低、刺激性較小。

適合族群大不同 愛高纖選抹茶

至於抹茶及綠茶分別適合哪些人飲用，洪泰雄表示，抹茶適合想補充更多膳食纖維與抗氧化物的人，可作為健康飲品或甜點添加物，如：抹茶拿鐵、抹茶蛋糕等，但要注意份量，避免攝取過多咖啡因。

而綠茶適合日常保健、飯後飲用（不建議空腹）、想穩定控制咖啡因攝取、喜歡清爽口感的人飲用，可選冷泡或低溫沖泡。

他說，2者皆含豐富的抗氧化成分，有助延緩老化與預防慢性病，適量飲用對身體有益。不過要注意的是，抹茶粉開封後需冷藏保存，避免因氧化而失去營養。

學者提醒，抹茶粉開封後需冷藏保存，避免因氧化而失去營養；示意圖。（圖取自freepik）

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