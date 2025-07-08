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健康網》眼皮腫痛像針刺？ 可能是麥粒腫！5大警訊別輕忽
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕眼睛怎麼長了痘痘？疼痛紅腫還有異物感，可能是麥粒腫！高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」指出，麥粒腫（Stye/Hordeolum），也就是常見的針眼，是眼瞼邊緣或眼瞼內側腺體的急性化膿性感染，通常由金黃色葡萄球菌引起，處理不當可能引發更嚴重的併發症！
麥粒腫的5大典型症狀
●眼瞼局部紅腫疼痛
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最早期也最明顯的症狀！你會發現眼瞼某個區域開始紅腫，觸摸時有明顯疼痛感。且疼痛往往是持續性的鈍痛，眨眼或觸碰時會加劇，讓人相當不舒服。
●眼瞼邊緣出現小膿包
隨著感染進展，紅腫區域會逐漸形成一個黃白色的小膿包，通常位於睫毛根部附近。這個膿包可能會自行破潰流膿，但千萬不要用手去擠壓！
如果你發現膿包持續增大，或是出現多個膿包，代表感染可能加重，需要立即就醫。
●異物感與刺痛感
許多患者描述有「眼睛裡好像有沙子」的感覺，伴隨著間歇性的刺痛。這是因為腫脹的組織壓迫到眼球表面，造成不適感。眨眼時症狀會特別明顯。
●眼瞼沉重感與睜眼困難
腫脹會讓眼瞼變得沉重，嚴重時甚至難以完全睜開眼睛！很多患者早上起床時會發現患側眼睛「睜不太開」，這是典型的麥粒腫症狀之一。
●淚液分泌增加與畏光
感染刺激會讓眼睛分泌更多淚液，同時對光線變得敏感。你可能會發現自己在正常光線下，也會覺得刺眼，想要避開明亮的環境。
粘靖旻提醒，如果有持續的眼瞼不適，不要自行猜測或拖延，請盡快到眼科門診檢查，讓專業醫師評估你的狀況，給予最適合的治療建議！
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