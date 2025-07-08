自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》眼皮腫痛像針刺？ 可能是麥粒腫！5大警訊別輕忽

2025/07/08 20:50

眼瞼局部紅腫疼痛、出現小膿包、異物感、眼瞼分泌物多及眼瞼沉重是「麥粒腫」常見5症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

眼瞼局部紅腫疼痛、出現小膿包、異物感、眼瞼分泌物多及眼瞼沉重是「麥粒腫」常見5症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼睛怎麼長了痘痘？疼痛紅腫還有異物感，可能是麥粒腫！高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」指出，麥粒腫（Stye/Hordeolum），也就是常見的針眼，是眼瞼邊緣或眼瞼內側腺體的急性化膿性感染，通常由金黃色葡萄球菌引起，處理不當可能引發更嚴重的併發症！

麥粒腫的5大典型症狀

●眼瞼局部紅腫疼痛

最早期也最明顯的症狀！你會發現眼瞼某個區域開始紅腫，觸摸時有明顯疼痛感。且疼痛往往是持續性的鈍痛，眨眼或觸碰時會加劇，讓人相當不舒服。

●眼瞼邊緣出現小膿包

隨著感染進展，紅腫區域會逐漸形成一個黃白色的小膿包，通常位於睫毛根部附近。這個膿包可能會自行破潰流膿，但千萬不要用手去擠壓！

如果你發現膿包持續增大，或是出現多個膿包，代表感染可能加重，需要立即就醫。

●異物感與刺痛感

許多患者描述有「眼睛裡好像有沙子」的感覺，伴隨著間歇性的刺痛。這是因為腫脹的組織壓迫到眼球表面，造成不適感。眨眼時症狀會特別明顯。

●眼瞼沉重感與睜眼困難

腫脹會讓眼瞼變得沉重，嚴重時甚至難以完全睜開眼睛！很多患者早上起床時會發現患側眼睛「睜不太開」，這是典型的麥粒腫症狀之一。

●淚液分泌增加與畏光

感染刺激會讓眼睛分泌更多淚液，同時對光線變得敏感。你可能會發現自己在正常光線下，也會覺得刺眼，想要避開明亮的環境。

粘靖旻提醒，如果有持續的眼瞼不適，不要自行猜測或拖延，請盡快到眼科門診檢查，讓專業醫師評估你的狀況，給予最適合的治療建議！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中