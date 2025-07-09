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健康網》濕悶天氣成關節痛殺手！ 醫分享5緩解對策

2025/07/09 09:48

根據醫學統計，約70%的關節炎患者會在雨季感到疼痛加劇；圖為情境照。（圖取自freepik）

根據醫學統計，約70%的關節炎患者會在雨季感到疼痛加劇；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著颱風季來臨，潮濕悶熱的天氣不僅令人心浮氣躁，更讓不少人深受關節疼痛所苦。陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢，在其臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文指出，雨季的濕冷環境會加劇關節壓力，成為許多關節炎患者的「隱形殺手」。

7成患者濕冷天氣症狀加劇

根據醫學統計，約70%的關節炎患者會在雨季感到疼痛加劇，但許多人選擇忍痛不處理，直到惡化才就醫。謝炳賢表示，當氣壓下降、濕度升高，關節內部壓力隨之上升，「就像被一隻無形的手緊緊抓住」，而研究也指出，氣壓每下降10毫巴，關節疼痛指數就可能上升15-20%。為幫助民眾在濕冷氣候中減輕不適，謝醫師提供以下5大實用對策：

1. 熱敷與溫水浴治療：促進循環減輕疼痛

熱能有助於促進血液循環，放鬆緊繃肌肉與關節。

●每日熱敷15-20分鐘，水溫控制在40-45°C。

●溫水浴不超過20分鐘，避免血管擴張負擔。

2. 適度運動與活動關節：痛中求動最有效

研究顯示，規律運動可降低關節疼痛達50%。

●推薦水中運動、瑜伽、太極。

●每小時進行5分鐘關節操，保持靈活度。

3. 控制居家濕度：打造乾爽的生活空間

室內濕度超過60%時，關節發炎機率暴增35%。

●使用除濕機，將濕度維持在40-50%。

●雨天關閉門窗，啟動空調除濕功能。

●在床邊放置乾燥劑，睡眠環境更舒適。

謝炳賢表示，室內濕度超過60%時，關節發炎機率暴增35%，雨天可關閉門窗，啟動空調除濕功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝炳賢表示，室內濕度超過60%時，關節發炎機率暴增35%，雨天可關閉門窗，啟動空調除濕功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

4. 抗發炎飲食：吃對食物有感降痛

天然抗發炎食材能顯著緩解關節不適，改善幅度可達40%。

●Omega-3：鮭魚、核桃、亞麻籽。

●薑黃素：可加進牛奶或茶飲。

●櫻桃、莓果、綠茶：富含抗氧化物，效果佳。

5. 充足睡眠與壓力管理：打破疼痛惡性循環

研究發現，睡眠品質差的患者對疼痛的感知高出2-3倍，進一步導致失眠與加劇疼痛惡性循環。

●每天固定作息，營造良好睡眠環境。

●學習放鬆技巧、減輕心理壓力，有助舒緩疼痛。

謝炳賢強調：「疼痛是身體發出的求救訊號，不應忽視，尤其在濕冷雨季更要特別留意身體反應。」他呼籲民眾不要硬撐，當疼痛影響生活品質時應及早就醫診斷，避免長期損傷成為慢性困擾。

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