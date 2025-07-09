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健康網》膽固醇半夜合成最高峰 降血脂藥晚上吃嘟嘟好

2025/07/09 17:58

食藥署指出，一般來說膽固醇的合成會在半夜達到高峰​，因此傳統上會建議病人在晚上服用降血脂藥物​。（圖取自freepik）

食藥署指出，一般來說膽固醇的合成會在半夜達到高峰​，因此傳統上會建議病人在晚上服用降血脂藥物​。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過敏藥抗組織胺因為有嗜睡的副作用，多數人會選擇晚上吃，而降血脂藥呢？食藥署說明，由於一般來說，膽固醇的合成會在半夜達到高峰​，因此傳統上會建議病人在晚上服用降血脂藥物​，不過現在科技日新月異，有些藥物就可以不受限於晚上的時間服用，如對於藥物的服用有任何問題​，都可以諮詢身邊的藥局藥師或是醫師。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文說明，在了解降血脂藥什麼時候吃之前，要先知道膽固醇主要來自「身體的合成」及「食物的攝取」​，膽固醇在身體的合成是有時間週期性的​，一般來說，膽固醇的合成會在半夜達到高峰​，才會有傳統上建議病人在晚上服用降血脂藥物的說法。

食藥署指出，降血脂藥物的機轉作用很多，主要分成抑制膽固醇合成​、抑制膽固醇吸收、​促進極低密度脂蛋白、脂肪酸代謝​、減少小腸膽酸再吸收​，而降血脂藥物的服用時間，取決於藥物機轉以及藥物半衰期​，如果藥物的作用機轉為針對膽固醇合成​，例如statin類藥物​，通常會建議在晚上服用​，才可以讓降膽固醇達到最佳效果​。

食藥署說，隨著科技進步，現在有許多半衰期較長的藥物上市​，例如：arovastatin、rosuvastatin、pitavastatin，或是經由劑型設計，製作成長效型的藥物​，這些藥物就可以不受限於晚上的時間服用。

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