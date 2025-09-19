自由電子報
健康醫療
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

戒掉4個惡習 可更健康應對衰老

2025/09/19 14:05

戒掉4個惡習可以更健康的應對衰老；熬夜是其中之一；專家認為，睡眠對於大腦的基本功能至關重要。示意圖。（圖取自shutterstock）

戒掉4個惡習可以更健康的應對衰老；熬夜是其中之一；專家認為，睡眠對於大腦的基本功能至關重要。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕人每天都會做出各種選擇，例如飲食（要吃什麼）、運動（要不要去運動、做什麼運動？）、睡眠、應對壓力等。這些選擇在長期下所累積的影響，會對人的老化過程產生顯著影響。美國新聞與世界報導（US News & World Report）採訪53位來自其醫療顧問委員會和最佳飲食專家小組的成員，以了解如何健康應對老化。調查結果顯示，戒掉4個惡習可以更健康的應對衰老。

第一個惡習：長期不運動。有研究表明，運動有助於維持端粒（染色體末端保護結構）的長度，從而減緩細胞層面的生物老化，並降低與年齡相關的疾病風險。還有研究指出，缺乏運動與低度發炎和肌肉質量損失有關。

美國運動指南建議成年人每週至少進行150分鐘中等強度有氧運動，並每週安排2天進行肌肉力量訓練。

第二個惡習：吸菸。吸菸會損傷細胞並削弱免疫系統，增加肺癌、心臟病、中風、第二型糖尿病和慢性阻塞性肺病等多種疾病的風險。2022年有超過 2800萬美國成年人（約佔成年人口的11.6%）承認自己吸菸。

第三個惡習：吃垃圾食物。肥胖、第2型糖尿病、某些癌症、憂鬱、焦慮甚至過早死亡，都是與垃圾食物相關的嚴重健康問題。有研究表明 ，熱狗、薯片和汽水等超加工食品，佔美國人飲食的70%。

第四個惡習：熬夜。睡眠對於大腦的基本功能至關重要，例如細胞修復和鞏固記憶。專家建議，成年人每晚睡眠時間應為7至9小時。

另外美國新聞與世界報導健康高級編輯簡（Shanley Chien）補充，未能有效緩解慢性壓力、缺乏有意義的人際關係，也是影響健康衰老的重要因素，但這些內心層面上的問題往往被人們忽視。

簡強調，真正的健康生活不僅取決於飲食和鍛煉，還要關注身心健康以及人際關係。

