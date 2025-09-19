健康網》徐超斌病逝 生前受鼻咽癌所苦

被譽為「超人醫師」的徐超斌18日晚間逝世，享年58歲。（取自徐超斌臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長期耕耘偏鄉醫療的台東縣排灣族「超人醫師」徐超斌在18日於台東市住家與世長辭，享年58歲，遺留對偏鄉的大愛。

陳志金在粉專「Icu醫生陳志金」追悼他，回憶自己2005年到奇美醫院時，他已經離開奇美，回到台東服務，擔任達仁鄉衛生所主任，守護台東南迴偏鄉。他一個人照顧4,141名鄉民，寫了《守護4141個心跳》。2006年他39歲那一年，卻中風了，雖然行動不便，他還有回來奇美醫院演講分享。「我們雖然只有過數面之緣，但是卻聽過他許多的傳奇故事。」他後來成立南迴基金會，發願要蓋「南迴醫院」；但飽受癌症之苦，只能先成立南迴診所，持續穿梭南迴地區看病。「他是我們真正敬佩的『超人醫生』。」

請繼續往下閱讀...

南迴診所院長徐超斌回鄉行醫，於2023年設立南迴診所，改善偏鄉醫療。（資料照）

三軍總醫院衛教文章說明，鼻咽癌發生之原因乃多重因素所構成，經研究結果約有三項，即遺傳因子、EB病毒感染、環境因素。鼻咽癌之常見症狀可略分為6項：頸部腫塊、單側之聽力障礙或閉塞感、痰中帶血絲或鼻涕中含血、一邊之鼻塞或鼻涕增多、頭痛和臉麻或遠看東西糢糊。

有上述一項或多項症狀之病人，應趕快找耳鼻喉科醫師診察，醫師可用常規之鼻後鏡或鼻咽內視鏡觀察鼻咽部。其診斷需要經活體切片作病理檢查才能確定。診斷確立之後，需要先行判定其臨床分期，其中包括耳鼻喉科之常規理學檢查、腦神經理學檢查、肺部X光、肝臟超音波、全身骨骼同位素掃瞄、頭頸部之電腦斷層掃瞄攝影或磁振造影檢查等。

鼻咽癌之治療主賴放射治療，早期（第一、二期）單用放射治療之結果就很好；但晚期（第三、四期）或復發之病人可能需要併用化學及手術治療。經正規治療之結果，全部病人五年之存活率約有60%，早期病人可高達80%以上，而晚期病人也有30%以上。

除了少數病人在治療開始就有遠端轉移其病情較難控制之外，鼻咽癌並不是絕症，是一種可以控制及治癒的癌症。經正規方式治療以後，病人多數能夠恢復，而回去工作。台灣鼻咽癌之早期診斷率以及治療成績，如今在世界上是相當突出而有名的。治療後，少數病人可能復發，所以定期追蹤檢查是必要的。

三軍總醫院表示，鼻咽癌常見症狀如下：

●頸部腫塊：約有70%至80%之病患在確立診斷時已有頸部腫塊，這是因為鼻咽部具有豐富的淋巴管道，癌細胞很容易經由這些淋巴管轉移到頸部淋巴結或全身其他各處，如骨骼、肺臟、肝臟等。

●鼻涕或痰帶血絲：鼻咽腫瘤表面潰爛出血導致鼻涕或痰（包含鼻部倒吸的痰）帶血絲，經由前鼻孔大量流鼻血的現象其實並不多見。

●鼻部症狀：鼻塞、膿鼻涕、惡臭分泌物等，主要是由於鼻咽腫瘤堵塞鼻孔、鼻腔或因腫瘤潰爛而產生。

●耳部症狀：主要是因為耳咽管功能受損所產生，耳咽管具有平衡中耳腔壓力的功能，比如登山或搭飛機時會有耳部悶塞的感覺，經由吞口水、打哈欠等動作來打開耳咽管平衡中耳腔壓力，便會讓我們有豁然開朗的感受。因此，當鼻咽癌腫瘤侵犯耳咽管時，就會產生耳塞、耳鳴、中耳積液、聽力障礙等症狀。

●頭痛：鼻咽部位於頭顱中央，與鼻竇、顱腔相隔，當鼻咽癌腫瘤侵犯到鼻竇、腦膜或顱腔時，便會造成頭痛現象，此種頭痛通常是單側性。

●腦神經症狀：鼻咽部位於頭顱中央，隔著堅硬的顱底骨與顱腔隔開。但在鼻咽部周圍有血管與神經通道，鼻咽癌腫瘤細胞常沿著這些孔道侵犯到顱腔內，造成上述之頭痛現象，或甚至侵犯腦神經引起其功能障礙。如第五腦神經（三叉神經）受損，便會造成臉部皮膚感覺麻木；如第六腦神經（外展神經）受損，便會造成眼球運動障礙而產生複視現象。其他舌下神經、迷走神經障礙，則會造成吞嚥困難或聲音沙啞的症狀。

有症狀之病人，就必須作鼻咽部檢查，以確定是否罹患鼻咽癌。由於鼻咽部之特殊解剖位置，無法直接目視，需借助鼻後鏡或鼻咽內視鏡才能檢查。鼻後鏡檢查是利用壓舌板壓住受檢者舌部，再將一小鏡子放置於口咽部深處，檢查者利用燈光與頭鏡來檢視鼻咽部。而鼻咽內視鏡是一種特殊的光學儀器，直接由前鼻孔放入，經過鼻腔直接檢視鼻咽部。鼻咽內視鏡可分為軟式或硬式，前者較舒適，而後者則較方便做鼻咽切片。

臨床上檢測血清抗EB病毒抗體有診斷及追蹤參考價值，抗體效價高低可作為參考，但確立鼻咽癌的診斷仍必須依靠鼻咽切片的病理檢查。

鼻咽切片通常採用局部麻醉方式，經由鼻部夾下懷疑的組織送病理檢查，如腫瘤很小或位置特殊時，最好在鼻咽內視鏡監視下操作，必要時需要重複切片才能得到診斷。鼻咽切片是診斷鼻咽癌必要之檢查，通常不太疼痛或出血，也不會造成癌細胞擴散或轉移。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法