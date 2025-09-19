自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》徐超斌病逝 生前受鼻咽癌所苦

2025/09/19 13:52

被譽為「超人醫師」的徐超斌18日晚間逝世，享年58歲。（取自徐超斌臉書）

被譽為「超人醫師」的徐超斌18日晚間逝世，享年58歲。（取自徐超斌臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長期耕耘偏鄉醫療的台東縣排灣族「超人醫師」徐超斌在18日於台東市住家與世長辭，享年58歲，遺留對偏鄉的大愛。

陳志金在粉專「Icu醫生陳志金」追悼他，回憶自己2005年到奇美醫院時，他已經離開奇美，回到台東服務，擔任達仁鄉衛生所主任，守護台東南迴偏鄉。他一個人照顧4,141名鄉民，寫了《守護4141個心跳》。2006年他39歲那一年，卻中風了，雖然行動不便，他還有回來奇美醫院演講分享。「我們雖然只有過數面之緣，但是卻聽過他許多的傳奇故事。」他後來成立南迴基金會，發願要蓋「南迴醫院」；但飽受癌症之苦，只能先成立南迴診所，持續穿梭南迴地區看病。「他是我們真正敬佩的『超人醫生』。」

南迴診所院長徐超斌回鄉行醫，於2023年設立南迴診所，改善偏鄉醫療。（資料照）

南迴診所院長徐超斌回鄉行醫，於2023年設立南迴診所，改善偏鄉醫療。（資料照）

三軍總醫院衛教文章說明，鼻咽癌發生之原因乃多重因素所構成，經研究結果約有三項，即遺傳因子、EB病毒感染、環境因素。鼻咽癌之常見症狀可略分為6項：頸部腫塊、單側之聽力障礙或閉塞感、痰中帶血絲或鼻涕中含血、一邊之鼻塞或鼻涕增多、頭痛和臉麻或遠看東西糢糊。

有上述一項或多項症狀之病人，應趕快找耳鼻喉科醫師診察，醫師可用常規之鼻後鏡或鼻咽內視鏡觀察鼻咽部。其診斷需要經活體切片作病理檢查才能確定。診斷確立之後，需要先行判定其臨床分期，其中包括耳鼻喉科之常規理學檢查、腦神經理學檢查、肺部X光、肝臟超音波、全身骨骼同位素掃瞄、頭頸部之電腦斷層掃瞄攝影或磁振造影檢查等。

鼻咽癌之治療主賴放射治療，早期（第一、二期）單用放射治療之結果就很好；但晚期（第三、四期）或復發之病人可能需要併用化學及手術治療。經正規治療之結果，全部病人五年之存活率約有60%，早期病人可高達80%以上，而晚期病人也有30%以上。

除了少數病人在治療開始就有遠端轉移其病情較難控制之外，鼻咽癌並不是絕症，是一種可以控制及治癒的癌症。經正規方式治療以後，病人多數能夠恢復，而回去工作。台灣鼻咽癌之早期診斷率以及治療成績，如今在世界上是相當突出而有名的。治療後，少數病人可能復發，所以定期追蹤檢查是必要的。

三軍總醫院表示，鼻咽癌常見症狀如下：

●頸部腫塊：約有70%至80%之病患在確立診斷時已有頸部腫塊，這是因為鼻咽部具有豐富的淋巴管道，癌細胞很容易經由這些淋巴管轉移到頸部淋巴結或全身其他各處，如骨骼、肺臟、肝臟等。

●鼻涕或痰帶血絲：鼻咽腫瘤表面潰爛出血導致鼻涕或痰（包含鼻部倒吸的痰）帶血絲，經由前鼻孔大量流鼻血的現象其實並不多見。

●鼻部症狀：鼻塞、膿鼻涕、惡臭分泌物等，主要是由於鼻咽腫瘤堵塞鼻孔、鼻腔或因腫瘤潰爛而產生。

●耳部症狀：主要是因為耳咽管功能受損所產生，耳咽管具有平衡中耳腔壓力的功能，比如登山或搭飛機時會有耳部悶塞的感覺，經由吞口水、打哈欠等動作來打開耳咽管平衡中耳腔壓力，便會讓我們有豁然開朗的感受。因此，當鼻咽癌腫瘤侵犯耳咽管時，就會產生耳塞、耳鳴、中耳積液、聽力障礙等症狀。

●頭痛：鼻咽部位於頭顱中央，與鼻竇、顱腔相隔，當鼻咽癌腫瘤侵犯到鼻竇、腦膜或顱腔時，便會造成頭痛現象，此種頭痛通常是單側性。

●腦神經症狀：鼻咽部位於頭顱中央，隔著堅硬的顱底骨與顱腔隔開。但在鼻咽部周圍有血管與神經通道，鼻咽癌腫瘤細胞常沿著這些孔道侵犯到顱腔內，造成上述之頭痛現象，或甚至侵犯腦神經引起其功能障礙。如第五腦神經（三叉神經）受損，便會造成臉部皮膚感覺麻木；如第六腦神經（外展神經）受損，便會造成眼球運動障礙而產生複視現象。其他舌下神經、迷走神經障礙，則會造成吞嚥困難或聲音沙啞的症狀。

有症狀之病人，就必須作鼻咽部檢查，以確定是否罹患鼻咽癌。由於鼻咽部之特殊解剖位置，無法直接目視，需借助鼻後鏡或鼻咽內視鏡才能檢查。鼻後鏡檢查是利用壓舌板壓住受檢者舌部，再將一小鏡子放置於口咽部深處，檢查者利用燈光與頭鏡來檢視鼻咽部。而鼻咽內視鏡是一種特殊的光學儀器，直接由前鼻孔放入，經過鼻腔直接檢視鼻咽部。鼻咽內視鏡可分為軟式或硬式，前者較舒適，而後者則較方便做鼻咽切片。

臨床上檢測血清抗EB病毒抗體有診斷及追蹤參考價值，抗體效價高低可作為參考，但確立鼻咽癌的診斷仍必須依靠鼻咽切片的病理檢查。

鼻咽切片通常採用局部麻醉方式，經由鼻部夾下懷疑的組織送病理檢查，如腫瘤很小或位置特殊時，最好在鼻咽內視鏡監視下操作，必要時需要重複切片才能得到診斷。鼻咽切片是診斷鼻咽癌必要之檢查，通常不太疼痛或出血，也不會造成癌細胞擴散或轉移。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中