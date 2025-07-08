日吃一根熱狗 研究：癌症、心血管疾病還是找上你

一份新研究指出，熱狗、火腿等加工肉沒有安全食用量。（法新社檔案照）

李惠芬／核稿編輯

〔編譯管淑平／綜合報導〕香腸、火腿等加工肉品的致癌風險已經廣受注意，但這類肉品是否有所謂的「安全攝取量」？一份最新的整合分析說，沒有。這份研究指出，習慣性地食用加工肉，即使每天只吃一根熱狗，癌症、慢性病、心血管疾病風險也會顯著增加。

《美國有線電視新聞網》（CNN）3日報導，這份在《自然醫學》（Nature Medicine）期刊發表的研究，分析現有60多份研究，探究一個人飲食中加工肉、添加糖飲料以及反式脂肪酸，與其罹患二型糖尿病、大腸直腸癌、缺血性心臟病風險關聯性。

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研究數據顯示，就加工肉食用量而言，與完全不吃的人相比，習慣性食用這類食物，即使一天只吃一根熱狗，二型糖尿病風險都高出11%、大腸直腸癌風險增加7%；每天喝12盎司（大約360毫升）含糖飲料，二型糖尿病風險增加8%、缺血性心臟病風險多2%。

研究報告第一作者、美國「健康計量評估研究中心」（IHME）研究員海勒（Demewoz Haile）說，「習慣性攝取加工肉品、添加糖飲料以及反式脂肪酸，即使只是少量，也與二型糖尿病、缺血性心臟病與大腸直腸癌風險上升有關聯」。

未參與這份研究的英國劍橋大學營養流行病學教授佛魯希（Nita Forouhi）指出，這份研究再次、並且與之前研究一致地呈現出，為了獲得健康好處，最好避免或者盡可能減少習慣性攝取每種加工肉品、添加糖飲料和反式脂肪酸；這份數據顯示，食用加工肉品「沒有安全量」。

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