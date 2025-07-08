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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

糞便潛血陽性別輕忽 不檢查恐使罹癌風險飆30倍

2025/07/08 20:12

糞便潛血陽性勿拖延，早檢查早保命。示意圖。（資料照）

糞便潛血陽性勿拖延，早檢查早保命。示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大腸癌篩檢的警訊不容忽視，糞便潛血陽性代表腸道可能有隱藏出血，拖延檢查將大幅提高罹癌風險。胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤醫師提醒，糞便潛血陽性並非痔瘡那麼簡單，拖延不做大腸鏡，罹癌風險將暴增20至30倍。

吳宗勤在臉書專頁「腹內的日常 吳宗勤醫師」發文指出，一名接受糞便潛血篩檢陽性的患者，最終卻因超過時限未完成大腸鏡，無法順利結案。他表示，現在許多民眾仍輕忽「糞便潛血陽性」的意義，誤以為只是痔瘡或肛裂，甚至想「再驗一次就好」，這樣的想法恐讓早期大腸癌悄悄發展而不自知。

陽性不是癌症，但可能是警訊

吳宗勤說，糞便潛血檢查不是直接診斷癌症，而是發現腸道是否出現肉眼難辨的出血情形。雖然痔瘡或肛裂也可能造成陽性反應，但更令人擔心的是癌前病變如腺瘤息肉，或早期大腸癌。

國健署統計顯示，約有半數糞便潛血陽性的患者，後續在大腸鏡中發現大腸息肉。而吳宗勤以個人門診經驗指出，超過八成患者有腺瘤，甚至每20人中就有1人確診大腸癌。這群人的大腸癌風險，比一般人高出20至30倍。

延遲檢查，小問題變大災難

若拖延大腸鏡檢查，後果更是難以承受。研究發現，篩檢陽性卻未做大腸鏡者，其大腸癌死亡率高出64%；若延遲超過6個月，罹癌風險升高30%；延遲1年以上，風險甚至高達2.8倍！

大腸鏡為什麼這麼關鍵？

大腸鏡被譽為診斷與處理大腸疾病的「黃金標準」，不僅能全面觀察腸道內壁，也能直接切除發現的息肉。吳宗勤強調，大多數的大腸直腸癌都是從腺瘤息肉演變而來，這個過程需時5至15年，及早切除就是預防癌變的關鍵。

沒症狀≠沒問題，「再驗一次」更危險

他也提醒，「早期大腸癌最常見的症狀就是『沒有症狀』」。不少人錯信無症狀就等於沒事，或誤以為再驗一次呈陰性就能安心，這些做法其實延誤病情。因為息肉或腫瘤出血是間歇性的，陰性結果不代表安全，反而可能掩蓋真實風險。

早做檢查才是真保命

吳宗勤呼籲，糞便潛血陽性就是腸道求救訊號，絕不能抱持僥倖心態。早期發現、早期治療，大腸癌五年存活率可超過九成。「就算不信任我們小店，也請找到信賴的醫師做完大腸鏡，給自己一個確定的交代」。

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