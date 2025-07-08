健保給付小切口超音波乳化術 白內障退散

林耿弘醫師提醒，民眾出現短期近視度數加深、夜間視力不佳等症狀，建議安排眼部檢查，適當時機接受治療，就能擺脫「霧裡看花」的困擾。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕73歲洪姓婦人多年來每天早晚虔誠誦經，但去年初發現看經文模糊不清，要拿近貼著看才稍稍改善，她擔心念錯對神明不敬，決定就醫檢查，結果發現原來是水晶體老化導致白內障，經醫療團隊建議採用健保給付的小切口超音波乳化術合併植入多焦點人工水晶體後，讓她視野煥然一新，開心又可以清楚的讀經。

亞洲大學附屬醫院眼科主任林耿弘表示，眼球內的水晶體就像照相機鏡頭，負責將光線聚焦在視網膜上形成清晰的影像，當透明水晶體因為老化、疾病、外傷等因素，逐漸變得混濁，光線就無法順利穿透，導致視力模糊，就是所謂的「白內障」，其中最主要的致病原因正是老化，因為隨著年齡增長，水晶體會逐漸變性、混濁，因此，老年人是白內障的高危險群，但近年來因3C物品使用頻繁，患者年齡層正逐漸下降。

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林耿弘表示，這名患者自述年輕時視力可達2.0，但近年來視力逐漸模糊、看東西霧霧的，之後開始對光線特別敏感，甚至看東西的顏色變淡或偏黃，不如以往鮮明，以致於天天都得費勁低頭猛盯著經文才能看清楚。

檢查後確認是嚴重的白內障，手術才是唯一有效且徹底的治療方式，因此建議採用「小切口超音波乳化術合併人工水晶體植入」改善，利用超音波震碎混濁水晶體，再建議採用具有多焦點、散光矯正功能的人工水晶體，果然讓視野恢復清晰。

林耿弘提醒，除年齡外，若血糖控制不佳、長期使用類固醇、眼部曾受外傷、高度近視或長期暴露戶外紫外線、抽菸與飲酒等原因，也可能增加白內障的風險，務必提高警覺。若出現短期近視度數加深、夜間視力不佳等症狀，建議安排眼部檢查，適當時機接受治療，就能擺脫「霧裡看花」的困擾，重新擁抱清晰明亮的世界。

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