健康網》女子明明已打HPV疫苗抹片仍異常？ 醫分析2原因

婦產專科女醫師劉奕青強調，醫界共識認為，子宮頸抹片和HPV病毒同時檢測，可提高子宮頸癌篩檢的準確度；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一位病患7年前就施打HPV九價疫苗，而且每年都定期做抹片檢查，不過卻因為抹片報告異常，檢查結果為「重度子宮頸細胞癌前病變」，HPV篩檢也呈現陽性，令她震驚。慈韻美學婦科診所院長劉奕青分析2原因，一是傳統抹片檢查最多只保存約20%的細胞做檢測，可能存有「偽陰性」的問題；二是HPV九價疫苗能預防的型號有9種，不代表對所有HPV免疫。

劉奕青說明，HPV人類乳突病毒是一種微小的DNA病毒，好感染人類表皮及黏膜組織，HPV是罹患子宮頸癌主因，99.8%子宮頸癌患者皆感染HPV病毒。

她近期在脆上發文指出，有位收到抹片報告異常的病患被通知來回診，她在7年前就施打HPV九價疫苗，而且每年都定期做抹片檢查，但是這次收到的檢查報告卻顯示「CIN3」，CIN3的意思是「重度子宮頸細胞癌前病變」，HPV篩檢也呈現陽性，她既震驚，又疑惑。

她接著說，病患不懂為什麼會這麼嚴重，明明之前每年都在別的院所規律做抹片檢查，今年來到我們診所做常規抹片檢查，怎麼突然有重度的病變？其實，行醫這些年來，這樣的例子偶爾會遇到。這可以歸究到2個原因：

●傳統抹片易「偽陰性」

傳統抹片檢查最多只有20%左右的細胞被保存下來做檢測，其餘80%的細胞都被丟棄，所以檢測結果很有可能產生「偽陰性」。這就是為什麼要一直推廣，必須每年定期做抹片檢查，因為這樣可以降低偽陰性的機率。

但這是可以避免的嗎？其實是可以的。如果藉著電腦薄層抹片使用自動化儀器操作，能保留80%以上的細胞做檢測，可減低偽陰性機率。

●HPV九價疫苗不代表對所有HPV免疫

HPV病毒大約有200多種，而HPV九價疫苗能預防的型號有9種，其中7種是最常見導致90%的子宮頸癌的型別，但還有10%的子宮頸癌是由其他型別造成。因此，即使打了HPV九價疫苗，不代表對所有HPV免疫。因此，定期追蹤子宮頸是否被HPV感染，仍是有效保護子宮頸的檢查。

劉奕青強調，目前醫界的共識認為，子宮頸抹片和HPV病毒同時檢測，可以提高子宮頸癌篩檢的準確度。台灣婦女HPV感染率約20%，感染過HPV的婦女，約1/4將會成為持續性感染者，HPV感染人體後會不斷複製，如未治癒或未被發現則將來會有演變成子宮頸癌的風險，不可忽視。

婦產專科女醫師劉奕青說明，台灣婦女HPV感染率約20%，如未治癒或未被發現則將來會有演變成子宮頸癌的風險，不可忽視。（圖取自慈韻美學婦科診所臉書）

