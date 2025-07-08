早產男嬰高燒反覆 小兒醫：當心人類間質肺炎病毒作祟

郭綜合醫院小兒科部長、醫師林愛惜指人類間質肺炎病毒（hMPV）流行季節在春夏居多，感染者易有反覆發高燒，提醒發燒超過3天或高燒逾攝氏40度者，要儘快就醫。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名9個月大的早產男嬰連發高燒（攝氏39度）兩天，有流鼻水、咳嗽、呼吸喘、食慾與活動力都下降情形，送到郭綜合醫院檢查痰液確診感染「人類間質肺炎病毒（hMPV）」，住院給予靜脈輸液、氧氣與類固醇等支持性療法，逐漸改善男嬰病況。

什麼是人類間質肺炎病毒（hMPV）？郭綜合醫院小兒科部長林愛惜醫師指，這是一種引起急性呼吸道感染的常見病毒，是單股負鏈RNA病毒，但一般民眾多不認識，2001年在荷蘭首度被發現，多數人5歲以前有得過，一生中可能多次感染。

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傳播方式主要是透過空氣飛沫傳染，另直接或近距離接觸污染的物體或表面也可能被傳染。林愛惜說，小於5歲小孩（尤其早產兒）、大於65歲的長輩及免疫功能低下者（癌症、自體免疫疾病）、有哮喘或慢性阻塞性疾病，都是罹病的高風險群；春、夏時節是流行期，不像流感病毒好發於秋冬時期。

林愛惜表示，hMPV 與其他呼吸道病毒感染相似，小朋友咳嗽占最多，其次依序是流鼻水、發燒、呼吸困難、皮疹等，嚴重者會有細支氣管炎、哮吼、加重氣喘、肺炎與中耳炎等。潛伏期3至6天，傳染性較強，在環境中可存活數小時到1週，嚴重須住院數週才會痊癒。

林愛惜強調，此病毒沒有預防性疫苗、也沒有抗病毒藥可用，治療僅能用支持性療法，如多休息、補充水分、退燒藥、止咳化痰藥等；若病情嚴重需住院給予氧氣、靜脈注射液體與皮質類固醇，建議住院儘量住單人房隔離。

她提醒，如發燒超過3天或高燒（超過攝氏40度）、呼吸困難、皮膚、嘴唇或指甲發紺，就需儘快就醫，因為症狀如在幾天內沒改善，可能增加變成重症的機率。

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