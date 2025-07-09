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健康網》濕熱天氣過敏爆發！醫：警惕雨季4大過敏原

2025/07/09 12:58

胡皓淳指出，當環境濕度超過60%時，塵蟎的繁殖速度會急劇上升，床鋪便可能成過敏戰場；圖為情境照。（圖取自freepik）

胡皓淳指出，當環境濕度超過60%時，塵蟎的繁殖速度會急劇上升，床鋪便可能成過敏戰場；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著濕悶天氣持續籠罩，全台不少民眾開始出現打噴嚏、流鼻水、皮膚搔癢等過敏症狀。對此，輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳於其臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，雨季環境是各種過敏原的溫床，提醒民眾特別注意4大常見致敏因子，包含塵蟎、黴菌孢子、空氣污染、濕花粉。

1. 塵蟎大軍趁濕而入 床鋪成過敏戰場

胡皓淳指出，當環境濕度超過60%時，塵蟎的繁殖速度會急劇上升，一隻雌性塵蟎可在短時間內產下25至50顆卵。令人憂心的是，塵蟎的排泄物與屍體碎片本身就是強烈的過敏原，就算是平時沒有過敏體質者，也可能在此時出現症狀。

2. 黴菌孢子四處飄散 呼吸道健康拉警報

潮濕讓黴菌在浴室、廚房與牆角等積水處大量滋生。胡皓淳強調，黴菌孢子非常微小，可長時間懸浮於空氣中，一旦吸入人體，便可能引起呼吸道過敏與發炎反應。

潮濕讓黴菌在浴室、廚房與牆角等積水處大量滋生；圖為情境照。（圖取自freepik）

潮濕讓黴菌在浴室、廚房與牆角等積水處大量滋生；圖為情境照。（圖取自freepik）

3. 空氣污染雪上加霜 過敏反應加倍惡化

胡皓淳提醒，雨季高濕度讓PM2.5、二氧化硫等污染物容易附著在水滴上，形成刺激性更強的「複合型污染物」，加重呼吸道負擔。他指出，當空氣不流通且外頭污染濃度升高時，容易形成室內外污染雙重夾擊的情況，建議民眾：雨天時使用空氣清淨機、避免雨後立即開窗通風；空氣清淨機與冷氣濾網應比平時更頻繁更換，以免過濾功能失效。

4. 濕花粉致敏性更高 過敏加乘效應不容忽視

最後，胡皓淳指出，多數人認為雨水能清除空氣中的花粉，但實際上雨停後，植物會釋放更多花粉，而濕潤的花粉顆粒不僅更容易沉降，還更容易卡在呼吸道中。對於原本就有花粉症的人而言，這種「濕花粉」的過敏性比乾燥花粉高出3至5倍！

胡皓淳呼籲，若在梅雨季出現過敏症狀，且症狀明顯加劇或持續時間較長，千萬不可輕忽，應儘早就醫並留意環境改善措施，以降低過敏帶來的生活困擾。

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