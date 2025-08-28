自由電子報
健康 > 杏林動態

彰基遭駭客大規模攻擊勒索 資安部門守住防線

2025/08/28 17:32

彰基在資訊跟資安投入重金，讓駭客無法入侵，成功守住防線。（記者湯世名攝）

彰基在資訊跟資安投入重金，讓駭客無法入侵，成功守住防線。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕今（2025）年3月台北馬偕醫院、彰化基督教醫院等醫療院所接連遭駭客攻擊勒索，恐嚇要求給付贖金；其中馬偕有高達1660萬筆病患資料疑似外流，不過彰基最終未造成資料外洩。據了解，彰基近年來投入重金在資訊跟資安，也花了很多錢更新硬體，因此並未像馬偕一樣，出現嚴重個資外洩，成功守住防線讓駭客無法破解，涉案嫌犯雖已陸續落網，卻凸顯醫療機構資訊安全的重要。

彰基指出，他們從3月起連番遭到駭客攻擊，駭客利用假日資訊部人力最缺乏的時候，發動大規模攻擊，但彰基資訊部立即採取阻擋，醫院的核心系統並未受到波及，沒有資料外洩、病患權益受損，或者全面被癱瘓。

彰基總院長陳穆寬指出，彰基近一年來每月都遭受5000筆以上的駭客攻擊，但是彰基有專門資安中心和專職的資安長，且資安方面預算占總預算12%到20%，資訊相關工程師有70名，資訊部門及其他相關部門更都通過ISO27001認證。

2023年衛福部還選擇彰基做為示範基地，引用實際駭客入侵手法編製攻擊腳本，進行醫院實際場域資訊安全的攻防演練，藉以驗證醫療領域關鍵基礎設施的資安防護與應變能力，預防資訊安全事件的發生。彰基展現出卓越訓練和反應能力，成功發現攻擊事件並採取必要措施。

不過馬偕與彰基同屬於台灣基督長老教會的醫療機構，卻同時遭駭客攻擊，是單純的資安事件，還是另有其他動機，值得深思。

彰基今年3月遭駭客攻擊，資安部徹夜作戰，彰基總院長陳穆寬（中）為同仁加油打氣。 （資料照）

彰基今年3月遭駭客攻擊，資安部徹夜作戰，彰基總院長陳穆寬（中）為同仁加油打氣。 （資料照）

衛福部2023年選擇彰基為資安演練示範基地，對彰基展現卓越訓練和反應力，成功發現攻擊並採取措施讚譽有加。（資料照）

衛福部2023年選擇彰基為資安演練示範基地，對彰基展現卓越訓練和反應力，成功發現攻擊並採取措施讚譽有加。（資料照）

