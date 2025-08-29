健康網》乳癌患者能吃炸雞嗎？ 醫推正確觀念

很多乳癌患者常問醫師，還能不能吃炸雞？醫師陳昱天指出，也不是完全不能，而是「不是每一餐都吃」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多乳癌患者，回到門診最常詢問醫師的問題之一就是，有什麼抗癌食物可以讓身體更健康？台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天指出，雖然病友們都希望靠「吃對東西」來增加免疫力、對抗癌細胞，但在科學上沒有哪一種食物可以「單獨殺死癌細胞」。他建議，不妨從原型食物、優質蛋白質等食物著手，幫助身體保持健康。

「醫師，有沒有什麼抗癌食物？我現在應該多吃什麼？」、「所以我不能吃炸雞、蛋糕了嗎？」陳昱天在臉書專業「陳昱天醫師-乳癌，靜脈曲張，微創腹腔鏡手術」發文分享，這是他在門診中，常聽到乳癌病友詢問的問題。

陳昱天經常告訴乳癌病友，大家都希望靠「吃對東西」來增加免疫力、對抗癌細胞，但科學上，其實並沒有哪一種食物可以「單獨殺死癌細胞」。我們應該追求的不是「抗癌奇蹟食物」，而是「整體飲食習慣的改變」。

吃得均衡比單一「抗癌」食物更重要

陳昱天建議選擇食物的5項建議：

●選擇原型食物：全穀雜糧取代精緻澱粉

●多吃蔬果：彩色蔬菜、深綠葉菜、多樣化攝取

●優質蛋白質：豆製品、魚、蛋、適量堅果

●避免加工食品與過多紅肉

●減少精緻糖與含糖飲料

陳昱天認為，這樣的飲食方式不只能幫助身體恢復、控制體重，也可能降低復發風險，對心理也會有正向影響。至於是否可以吃炸雞或是蛋糕，他說，不是完全不能，而是「不是每一餐都吃」。畢竟，飲食是生活的一部分，也該保有彈性和快樂。因此，想陪自己走長長的健康之路，就從「吃對」開始。

