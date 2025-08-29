健康網》研究：久坐大腸癌風險達1.64倍 醫授2招腸道動起來

大腸直腸外科醫師陳威佑說，國外研究也指出，大腸癌的發展與代謝異常、腸道菌相改變密切相關，而久坐正是這兩者的催化劑；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家都知道久坐會導致腰痠背痛，但真正潛在的健康殺手，比你想得還嚴重。大腸直腸外科醫師陳威佑指出，久坐更被忽略的健康問題，是它對腸道造成的慢性影響。據國外研究，每天久坐時間過長，大腸癌風險甚至高達1.64倍，而且即便有運動習慣，風險也依然存在。想要防患於未然，建議每1小時起來動2分鐘、善用零碎時間中斷靜止狀態，有助腸道血流與蠕動等功能運作。

陳威佑於臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文表示，據2022年發表於《Journal of Korean Medical Science》期刊的1項研究指出，每天坐著逾10小時，大腸癌風險高達1.64倍；即使有運動習慣，只要久坐時間過長，這樣的風險依然存在。因此，久坐傷害並不是「不運動的相反」，而是另一種低強度、慢性、高頻率的代謝負擔。

久坐傷害腸道三大機制

陳威佑說，該研究也指出，大腸癌的發展與代謝異常、腸道菌相改變密切相關，而久坐正是這兩者的催化劑。至於對身體的影響，包括以下3方面：

●增加胰島素阻抗：長時間久坐會讓身體能量代謝變得不穩定，導致脂肪堆積、血糖調節功能下降，進一步出現胰島素阻抗。這種代謝異常狀態會刺激腸道黏膜細胞過度增生、分化異常，長期下來形成癌前病變，提高大腸癌的風險。

●讓身體進入「長期隱性發炎」狀態：久坐不動，會讓身體長時間處於一種輕微但持續的發炎狀態；體內發炎指數上升，導致腸道黏膜的DNA更易受到損傷與突變。

●影響腸道血流與菌相平衡：久坐會讓腸道的血液流動變慢，降低腸道黏膜的營養與氧氣供應，也會讓腸道蠕動減弱，導致腸道菌相失衡。一旦好菌減少、壞菌增加，整個腸道環境會變得不穩定。壞菌會產生某些毒素，刺激黏膜發炎、破壞細胞，增加致癌機率。

預防大腸癌2大重要習慣

陳威佑說明，大腸其實是一個需要活動刺激的器官，維持良好的腸道血流、蠕動功能與菌相穩定都仰賴規律地「動起來」。想要保護大腸，不只是少吃紅肉、多吃纖維，更要記得「少坐」和「中斷靜止」，並提供以下2個生活建議：

●每坐60分鐘，起來活動2分鐘：站起來走動一下、去倒水、上個洗手間，哪怕只是移動幾步，也能幫助血液循環、喚醒腸道蠕動，減少代謝停滯。

●善用零碎時間，主動切斷「連續靜止」：包括：午休時間起來走個5-10分鐘；搭捷運時提早一站下車、多走一小段路；開車等紅燈時伸展腳踝或轉動小腿，促進下肢循環；都是切斷連續靜止的好方法。

陳威佑強調，久坐對腸道的影響，往往不像腰痠背痛那麼有感，卻是慢性累積的。記得提醒自己坐久就起來動一下，走幾步、伸個懶腰，這些看似微不足道的小動作，都是對抗久坐傷害、保護大腸的實用關鍵。

大腸直腸外科醫師陳威佑表示，想要保護大腸，不只是少吃紅肉、多吃纖維，更要記得「少坐」和「中斷靜止」；情境照。（圖取自freepik）

