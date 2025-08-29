自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》研究：久坐大腸癌風險達1.64倍 醫授2招腸道動起來

2025/08/29 11:22

大腸直腸外科醫師陳威佑說，國外研究也指出，大腸癌的發展與代謝異常、腸道菌相改變密切相關，而久坐正是這兩者的催化劑；情境照。（圖取自freepik）

大腸直腸外科醫師陳威佑說，國外研究也指出，大腸癌的發展與代謝異常、腸道菌相改變密切相關，而久坐正是這兩者的催化劑；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家都知道久坐會導致腰痠背痛，但真正潛在的健康殺手，比你想得還嚴重。大腸直腸外科醫師陳威佑指出，久坐更被忽略的健康問題，是它對腸道造成的慢性影響。據國外研究，每天久坐時間過長，大腸癌風險甚至高達1.64倍，而且即便有運動習慣，風險也依然存在。想要防患於未然，建議每1小時起來動2分鐘、善用零碎時間中斷靜止狀態，有助腸道血流與蠕動等功能運作。

陳威佑於臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文表示，據2022年發表於《Journal of Korean Medical Science》期刊的1項研究指出，每天坐著逾10小時，大腸癌風險高達1.64倍；即使有運動習慣，只要久坐時間過長，這樣的風險依然存在。因此，久坐傷害並不是「不運動的相反」，而是另一種低強度、慢性、高頻率的代謝負擔。

久坐傷害腸道三大機制

陳威佑說，該研究也指出，大腸癌的發展與代謝異常、腸道菌相改變密切相關，而久坐正是這兩者的催化劑。至於對身體的影響，包括以下3方面：

增加胰島素阻抗：長時間久坐會讓身體能量代謝變得不穩定，導致脂肪堆積、血糖調節功能下降，進一步出現胰島素阻抗。這種代謝異常狀態會刺激腸道黏膜細胞過度增生、分化異常，長期下來形成癌前病變，提高大腸癌的風險。

讓身體進入「長期隱性發炎」狀態：久坐不動，會讓身體長時間處於一種輕微但持續的發炎狀態；體內發炎指數上升，導致腸道黏膜的DNA更易受到損傷與突變。

影響腸道血流與菌相平衡：久坐會讓腸道的血液流動變慢，降低腸道黏膜的營養與氧氣供應，也會讓腸道蠕動減弱，導致腸道菌相失衡。一旦好菌減少、壞菌增加，整個腸道環境會變得不穩定。壞菌會產生某些毒素，刺激黏膜發炎、破壞細胞，增加致癌機率。

預防大腸癌2大重要習慣

陳威佑說明，大腸其實是一個需要活動刺激的器官，維持良好的腸道血流、蠕動功能與菌相穩定都仰賴規律地「動起來」。想要保護大腸，不只是少吃紅肉、多吃纖維，更要記得「少坐」和「中斷靜止」，並提供以下2個生活建議：

每坐60分鐘，起來活動2分鐘：站起來走動一下、去倒水、上個洗手間，哪怕只是移動幾步，也能幫助血液循環、喚醒腸道蠕動，減少代謝停滯。

善用零碎時間，主動切斷「連續靜止」：包括：午休時間起來走個5-10分鐘；搭捷運時提早一站下車、多走一小段路；開車等紅燈時伸展腳踝或轉動小腿，促進下肢循環；都是切斷連續靜止的好方法。

陳威佑強調，久坐對腸道的影響，往往不像腰痠背痛那麼有感，卻是慢性累積的。記得提醒自己坐久就起來動一下，走幾步、伸個懶腰，這些看似微不足道的小動作，都是對抗久坐傷害、保護大腸的實用關鍵。

大腸直腸外科醫師陳威佑表示，想要保護大腸，不只是少吃紅肉、多吃纖維，更要記得「少坐」和「中斷靜止」；情境照。（圖取自freepik）

大腸直腸外科醫師陳威佑表示，想要保護大腸，不只是少吃紅肉、多吃纖維，更要記得「少坐」和「中斷靜止」；情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中