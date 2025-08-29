自由電子報
健康 > 杏林動態

在宅急症照護救命！聯醫中興院區團隊緊急出動 長者從急喘到微笑

2025/08/29 10:33

一名67歲的黃先生，數年前因為中風，需仰賴鼻胃管灌食，只是當事人意識仍清晰。（聯合醫院中興院區提供）

一名67歲的黃先生，數年前因為中風，需仰賴鼻胃管灌食，只是當事人意識仍清晰。（聯合醫院中興院區提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北一名67歲的黃先生，數年前因為中風，需仰賴鼻胃管灌食。不過他意識清楚，個性隨和，經社會局安置在北市建興老人長照機構，黃先生也熱情參與機構的日常活動，帶給身邊的人溫暖。然而今（2025）年六月下旬，黃先生突發頻繁咳嗽，經診所開立藥物後病情未改善，數日內急轉直下，出現嗜睡與喘促，由於身邊沒有家人能協助住院安排，機構護理師緊急向北市聯醫中興院區居家護理團隊求助，最終讓黃先生恢復健康。

聯合醫院中興院區團隊表示，當時接獲機構護理師通報後，復健科主任醫師武俊傑，結束整日門診後，仍於晚間七點親自前往探視，當時黃先生意識已改變，需依賴氧氣維持呼吸，團隊立即抽血，檢測發炎指數（CRP）高達190（正常值<5），隨即給予注射性抗生素，並指導機構人員進行抽痰與拍痰，指導機構人員進行抽痰與拍痰。隨著治療展開，病情逐漸穩定。之後再依據細菌培養報告調整抗生素，黃先生的狀況明顯改善。

聯合醫院中興院區團隊指出，經過13天的悉心治療後，黃先生呼吸已恢復順暢，聽診時再無任何異常雜音，甚至試著開口說話，用眼神與嘴型傳遞出「謝謝」的訊息，那份微笑不僅象徵康復，也讓醫護團隊深受感動。

武俊傑說，「看到黃先生從喘不過氣，到能夠露出微笑，甚至試著說出謝謝，這份笑容就是給醫療團隊最好的回饋與鼓勵。在宅急症照護不僅守護了病人的生命安全，也守住了他們的尊嚴與希望。」這樣的案例突顯了在宅急症照護的價值，病患能在熟悉的環境中獲得即時醫療照護，免去轉院奔波之苦，機構也能減輕人力負擔，對病人、機構與社會醫療資源而言，都是多方共贏的模式。

