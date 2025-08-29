自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

7旬男昏倒 心律不整、心跳僅30下！植入無導線節律器恢復

2025/08/29 13:26

新型的心臟節律器（紅圓框）不但體積小，僅為傳統型的1/10，也減少感染風險 。（員榮醫院提供）

新型的心臟節律器（紅圓框）不但體積小，僅為傳統型的1/10，也減少感染風險 。（員榮醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名74歲蕭男，疑因心律不整暈厥，被送到員榮醫院急診，每分鐘心跳僅有30下，醫師診斷後，認定為心肌肥厚造成心臟舒張功能障礙，血流供應不足，加上心房纖維顫動併房室傳導阻斷，使心房收縮功能喪失，經植入無導線節律器，患者術後即轉至一般病房，3日後即出院。

員榮醫院心導管中心主任林彤宥表示，患者送到急診室時心跳每分鐘僅30下，很可能是心臟舒張功能差，使得肺靜脈壓力上升，出現心衰竭症狀，這種情況可能導致心房纖維顫動使心房無法正常收縮，形成血栓，增加中風機率。肥厚性心肌病變本身與心律不整有關，若再合併心搏過緩或其他心律問題，會有猝死風險。

林彤宥說，患者體型較瘦，且有自體免疫疾病，傷口癒合有容易感染的風險，所以選擇植放心律調節器時，這種無導線的心律調節器，體積較小（約舊型的1/10），對比較瘦的病人，不容易產生電池外露或感染的風險。

對於植入的過程，林彤宥指出，先從下腔靜脈，一路進入右心房，穿過三尖瓣到右心室，最後將無導線節律器小膠囊植入右心室心室壁上。手術中使用X光機及顯影劑找到適當的靜脈通路，通常都是從股靜脈一路往上，當管子到達右心室後，確認位置正確，就將導絲拔除並剪掉，確定裝置牢靠，無導線節律器有四個角和四個倒鉤，可以固定在心室壁肌肉上，數據檢測正常後便完成釋放。

他說，他之前服務於屏東榮總間已成功植入約20個案例，這屬於自費醫療，費用細節須自行詢問。

員榮醫院心血管中心主任林彤宥解釋如何將心臟節律器置入心臟中。（員榮醫院提供）

員榮醫院心血管中心主任林彤宥解釋如何將心臟節律器置入心臟中。（員榮醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中