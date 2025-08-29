7旬男昏倒 心律不整、心跳僅30下！植入無導線節律器恢復

新型的心臟節律器（紅圓框）不但體積小，僅為傳統型的1/10，也減少感染風險 。（員榮醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名74歲蕭男，疑因心律不整暈厥，被送到員榮醫院急診，每分鐘心跳僅有30下，醫師診斷後，認定為心肌肥厚造成心臟舒張功能障礙，血流供應不足，加上心房纖維顫動併房室傳導阻斷，使心房收縮功能喪失，經植入無導線節律器，患者術後即轉至一般病房，3日後即出院。

員榮醫院心導管中心主任林彤宥表示，患者送到急診室時心跳每分鐘僅30下，很可能是心臟舒張功能差，使得肺靜脈壓力上升，出現心衰竭症狀，這種情況可能導致心房纖維顫動使心房無法正常收縮，形成血栓，增加中風機率。肥厚性心肌病變本身與心律不整有關，若再合併心搏過緩或其他心律問題，會有猝死風險。

林彤宥說，患者體型較瘦，且有自體免疫疾病，傷口癒合有容易感染的風險，所以選擇植放心律調節器時，這種無導線的心律調節器，體積較小（約舊型的1/10），對比較瘦的病人，不容易產生電池外露或感染的風險。

對於植入的過程，林彤宥指出，先從下腔靜脈，一路進入右心房，穿過三尖瓣到右心室，最後將無導線節律器小膠囊植入右心室心室壁上。手術中使用X光機及顯影劑找到適當的靜脈通路，通常都是從股靜脈一路往上，當管子到達右心室後，確認位置正確，就將導絲拔除並剪掉，確定裝置牢靠，無導線節律器有四個角和四個倒鉤，可以固定在心室壁肌肉上，數據檢測正常後便完成釋放。

他說，他之前服務於屏東榮總間已成功植入約20個案例，這屬於自費醫療，費用細節須自行詢問。

員榮醫院心血管中心主任林彤宥解釋如何將心臟節律器置入心臟中。（員榮醫院提供）

