健康網》日《間諜家家酒》聲優心肌梗塞病逝 5症狀出現快打119

衛福部提醒，若突然出現左邊的胸前部位感覺疼痛或緊縮，喘不過氣、冒冷汗、呼吸困難，有頭重腳輕的感覺等疑似心肌梗塞癥狀，務必要撥打119及時就醫。（圖取自「X」，健康網合成）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本資深聲優土師孝也，曾配過《北斗神拳》時、《間諜家家酒》系列唐納文·戴斯蒙德、日文版《哈利波特》系列賽佛勒斯·石內卜，於本月27日上午心肌梗塞病逝，享壽72歳。衛福部提醒，若突然出現左邊的胸前部位感覺疼痛或緊縮，喘不過氣、冒冷汗、呼吸困難，有頭重腳輕的感覺等疑似心肌梗塞癥狀，務必要撥打119及時就醫，由專業救護人員提供救治，爭取黃金時間、搶救生命。

衛福部指出，根據衛生福利部112年國人十大死因統計，心臟病和腦血管疾病分別排名第2位和第4位，加上高血壓與糖尿病，每年有超過5.6萬名國人死於心血管疾病，且數字逐年上升。心血管疾病的根源為三高（高血壓、高血糖、高血脂），高血壓會增加心臟工作負擔，高血糖造成動脈內壁損傷，高血脂導致動脈狹窄硬化，因而增加冠心病、心肌梗塞及腦中風風險。

請繼續往下閱讀...

衛福部提到，依我國2018-2022年國民營養健康變遷調查顯示，20歲以上三高異常國人約有4-7成不自覺，由於三高初期通常沒有明顯的不適症狀，使得民眾往往未及早改變不健康行為及接受治療，進而罹患心血管疾病。

護心行動維護心血管健康

●定期健康檢查：善用各場域之健康檢查，如成人預防保健服務、職場勞工健檢、公務人員健檢或自費健檢等，關心自己的血壓、血脂及血糖等數據變化，如健康檢查有紅字，要加以重視，應儘速至醫療院所進行追蹤。

●「722」量血壓：建議民眾可居家自我血壓量測，以「722」原則：「7」連續7天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量1次、「2」每次量兩遍，以掌握自己的健康狀況。

●積極戒菸：吸菸會增加「壞」膽固醇，長期吸菸易導致心血管的傷害。

●維持理想體重：理想身體質量指數（BMI）範圍值為18.5-24，男性腰圍≤90公分、女性腰圍≤ 80公分。

●「我的餐盤」健康均衡飲食：每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。

●提高身體活動量：減少久坐，每週進行150分鐘的中等強度運動，有助於預防肥胖及降低心血管疾病風險。

●充足睡眠：每晚睡眠時間要有7-9小時。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法