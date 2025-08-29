自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》日《間諜家家酒》聲優心肌梗塞病逝 5症狀出現快打119

2025/08/29 10:45

衛福部提醒，若突然出現左邊的胸前部位感覺疼痛或緊縮，喘不過氣、冒冷汗、呼吸困難，有頭重腳輕的感覺等疑似心肌梗塞癥狀，務必要撥打119及時就醫。（圖取自「X」，健康網合成）

衛福部提醒，若突然出現左邊的胸前部位感覺疼痛或緊縮，喘不過氣、冒冷汗、呼吸困難，有頭重腳輕的感覺等疑似心肌梗塞癥狀，務必要撥打119及時就醫。（圖取自「X」，健康網合成）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本資深聲優土師孝也，曾配過《北斗神拳》時、《間諜家家酒》系列唐納文·戴斯蒙德、日文版《哈利波特》系列賽佛勒斯·石內卜，於本月27日上午心肌梗塞病逝，享壽72歳。衛福部提醒，若突然出現左邊的胸前部位感覺疼痛或緊縮喘不過氣冒冷汗呼吸困難，有頭重腳輕的感覺等疑似心肌梗塞癥狀，務必要撥打119及時就醫，由專業救護人員提供救治，爭取黃金時間、搶救生命。

衛福部指出，根據衛生福利部112年國人十大死因統計，心臟病和腦血管疾病分別排名第2位和第4位，加上高血壓與糖尿病，每年有超過5.6萬名國人死於心血管疾病，且數字逐年上升。心血管疾病的根源為三高（高血壓、高血糖、高血脂），高血壓會增加心臟工作負擔，高血糖造成動脈內壁損傷，高血脂導致動脈狹窄硬化，因而增加冠心病、心肌梗塞及腦中風風險。

衛福部提到，依我國2018-2022年國民營養健康變遷調查顯示，20歲以上三高異常國人約有4-7成不自覺，由於三高初期通常沒有明顯的不適症狀，使得民眾往往未及早改變不健康行為及接受治療，進而罹患心血管疾病。

護心行動維護心血管健康

●定期健康檢查：善用各場域之健康檢查，如成人預防保健服務、職場勞工健檢、公務人員健檢或自費健檢等，關心自己的血壓、血脂及血糖等數據變化，如健康檢查有紅字，要加以重視，應儘速至醫療院所進行追蹤。

●「722」量血壓：建議民眾可居家自我血壓量測，以「722」原則：「7」連續7天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量1次、「2」每次量兩遍，以掌握自己的健康狀況。

●積極戒菸：吸菸會增加「壞」膽固醇，長期吸菸易導致心血管的傷害。

●維持理想體重：理想身體質量指數（BMI）範圍值為18.5-24，男性腰圍≤90公分、女性腰圍≤ 80公分。

●「我的餐盤」健康均衡飲食：每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。

●提高身體活動量：減少久坐，每週進行150分鐘的中等強度運動，有助於預防肥胖及降低心血管疾病風險。

●充足睡眠：每晚睡眠時間要有7-9小時。

