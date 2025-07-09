健康網》打麻將幫長者健康老化 研究：認知、憂鬱改善

有研究指出，年長者定時打麻將，可緩解老化帶來的認知與心理減退等狀況。示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少長輩喜歡「摸八圈」，也就是打麻將，但對於打麻將對年長者的益處之實證證據卻很少。有研究針對13項西方與亞洲中打麻將與預防老化的文獻進行統整，發現打麻將的時間愈長，認知、計算功能愈好；同時也能緩解憂鬱症狀。

一份發表於《阿茲海默症預防》（The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease）期刊之回顧性研究提到，不少研究提到，年長者參與休閒活動，可防止身體機能與認知能力下降。提高生活滿意度與幸福感。

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從2002年到2018年，受調查的中國人中有近1/4有打麻將習慣。新興證據表明，打麻將可減緩認知能力下降，減輕失智症老人的憂鬱症狀。60歲以上的長者若是很會打牌，將使認知功能穩定。

文獻回顧指出，打麻將時數愈長，能幫助認知與心理功能正面成長。部分連續觀察12週到16週之研究指出，這些人打麻將習慣維持每週3次、1次1小時，與其它練手工藝、打太極拳的對照組相比，都發現：打麻將有助於增強整體認知能力與短期記憶，可改善高階認知功能，例如數字計算能力、邏輯推理與執行功能。

同時，打麻將能緩解憂鬱症狀，並且降低孤獨感。對於老人來說，打麻將能夠帶來成就感與年輕感，增加積極性。承上，麻將有社交屬性，能夠增加大眾人際互動。

研究結論指出，麻將很容易在社區中進行，減少與老化相關的衰退，包含認知心理等功能衰退。不過多數實驗採用相關研究設計，有需要多方面的嘗試，特別是對照實驗，加深打麻將的理解。

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