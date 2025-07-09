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健康 > 心理精神

健康網》等關稅掀牌 醫師籲必要時求助心理諮商

2025/07/09 11:11

川普對等關稅還未公布，投資者都挫咧等，心情難免忐忑不安。（資料照）

川普對等關稅還未公布，投資者都挫咧等，心情難免忐忑不安。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕等待美國總統川普的對等關稅掀牌的讀秒時刻，投資者如坐針氈，自2008年金融海嘯至現在的關稅風暴，精神科與身心科門診激增不少人數，楊聰才身心診所院長楊聰財表示，這些失意人進診間，最常說的第一句就是：「我完了」，並出現自責、焦躁、失眠和恐慌等臨床現象。

今年經濟風暴在川普上任之際，台灣投資者已感受到國際、經濟局勢動盪不安，金融投資指標起伏大。根據金管會統計，那波股災遭到「斷頭」的台股投資人，7成的年齡介於40至69歲之間，正是家庭支柱人物及銀髮退休族，衝擊甚鉅。

楊聰財建議投資者，首要務必重新檢視自己的資金配置，也要設定自己心理的「停心點」，倘若發現自己的情緒波動過大，就暫停操作，先休息。此外，若是感受到有情緒和財務壓力和困擾時，記得找人傾訴，千萬不要獨自承擔。他提醒，尋求心理諮商或參加情緒支持團體，可以有效降低情緒孤立。

衛福部也特別提醒，今年仍持續辦理「青壯世代心理健康支持方案」提供15歲到45歲有心理諮商需求的民眾，每人3次免費心理諮商，並建置專屬網站，相關資訊包括：安心專線1925（依舊愛我）、生命線1995、張老師1980、男性關懷專線0800-013-999、外來人士在台生活諮商服務熱線1990、家庭教育諮詢專線412-8185、家庭照顧者關懷專線0800-507-272、老朋友專線0800-228-585、失智症關懷專線0800-474-580。

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