健康網》蛋白質吃多反傷身！ 學者提醒：「夠就好」別過量

洪泰雄提醒，「蛋白質不是吃越多越好！」過量攝取反而可能對健康造成危害；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著健身、減重與養生風潮興起，許多人在日常飲食中大量補充蛋白質，從雞胸肉、蛋白粉到無糖豆漿樣樣不缺。然而，營養學者洪泰雄在臉書專頁發文提醒：「蛋白質不是吃越多越好！」過量攝取反而可能對健康造成危害，特別是對腎功能不佳者更需謹慎。

洪泰雄指出，蛋白質雖是維持身體機能的重要營養素，但攝取過量會增加身體代謝負擔，導致血中尿素氮（BUN）上升，加重腎臟負擔。他特別警告，腎功能不佳、糖尿病或高血壓患者若長期攝取過多蛋白質，可能加速腎功能惡化，造成體內代謝失衡與脫水，出現頭暈、乏力等症狀。

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洪泰雄指出，一名體重60公斤的成人，一天大約只需攝取60公克蛋白質；圖為情境照。（圖取自freepik）

那麼我們每天到底需要多少蛋白質才「剛剛好」？洪泰雄建議，一般人每天所需蛋白品質可依照「每公斤體重1公克」為原則，大多數人皆適用。舉例而言，一名體重60公斤的成人，一天大約只需攝取60公克蛋白質。以常見食物為例：

●一顆滷蛋約含7公克蛋白質。

●一片雞胸肉約含25公克蛋白質。

●一杯無糖豆漿則含有6～8公克蛋白質。

「這樣一天下來，其實很容易就達標了！」洪泰雄強調，民眾不必刻意額外大量補充。他提醒，「夠就好」是攝取蛋白質的黃金法則，不建議盲目進補。若有特殊需求，如健身訓練、年長者營養補強，或已知有腎臟問題者，應尋求專業營養師協助，根據個人體況量身調整攝取量。最後，洪泰雄呼籲，與其拚命吃肉，不如注重每天六大類食物均衡攝取，這才是維持健康的長遠之道。

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