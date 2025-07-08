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健康網》愛愛前必吃10物！ 營養師：補腎益氣燃性慾
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕浪漫夜晚要「上陣」前，最怕提不起勁，破壞「性」福。營養師李婉萍於臉書專頁發影片分享10種能增加行動力的「天然食物」，像是西瓜、黑豆、蝦子、菠菜、蘆筍、蘋果、南瓜籽等；其中，黑豆不僅補腎益氣助養生，還能提升性慾，男女都該吃。
李婉萍表示，許多人在愛愛前會想靠海鮮撐場，大啖生蠔、牡蠣等美食。不過，她強調，除了海鮮以外，也可以攝取以下10種食物，幫助提升性慾、增加幸福感：
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10食物讓行動力升級
●西瓜：夏天吃西瓜不只消暑，裡面的瓜胺酸會轉換成精胺酸，直接通血路，放鬆我們的小血管，讓人整晚都很有感。
●咖啡：咖啡能夠活躍我們的多巴胺，讓人整晚嗨不完。不只提神靠它，床上也靠它。
●黑豆：富含優質蛋白質與鐵質，不僅能補腎益氣助養生，還能提升性慾。
●蝦子：補腎壯陽，讓人精力旺盛，男性適量吃就對了。
●菠菜：可謂「男人的菜」，裡面的硝酸鹽能幫助生成一氧化氮，放鬆血管，讓下半身撐得住又持久。
●蘆筍：歐美的天然壯陽藥，含有大量的天門冬胺酸，能幫助身體快速修復疲勞，還含有維生素B6、葉酸，能提升興奮感。
●蘋果：含有多酚與抗氧化劑，能促進血液循環，讓人全身發熱，尤其能幫助喚起女性性慾。
●南瓜籽：別小看1顆籽，它能保護男性攝護腺，裡面還含有豐富的維生素E，可以增加性能力。
●巧克力：含有色胺酸，類似人們談戀愛時會分泌的幸運物質，可以刺激大腦的快樂中樞，讓人一吃就幸福感滿溢。
●鰻魚：富含多種維生素、磷脂，有助於壯陽、增強腦力，一次顧好「小頭及大頭」。
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