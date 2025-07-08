限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
新生兒腸病毒仍處高原期 羅一鈞：不排除8月才降溫
〔記者林惠琴／台北報導〕今（2025）年新生兒腸病毒重症已達6例，其中5例死亡，疾管署副署長羅一鈞今（8日）表示，目前評估高點已過，但仍處於流行期，不排除8月再往下降，也提醒若產婦有腸病毒感染之虞，可與醫師討論，考慮對新生兒、未滿3個月如早產等具高風險因子嬰兒暫緩哺餵母乳。
疾管署上週公布新增1例新生兒腸病毒死亡，為北部未滿1個月男嬰，感染型別檢驗中，羅一鈞說明，目前檢驗結果已出爐，確定為伊科病毒11型。今年累計9例腸病毒重症，包含6例死亡，其中新生兒6例，有5例死亡，均為伊科病毒11型。
請繼續往下閱讀...
羅一鈞指出，伊科病毒從今年2月起成為主流病毒株，在6月8日至14日單週篩出20例陽性已為最高點，但由於占比未見下降，評估主流病毒的地位不會這麼快消失，目前仍是流行期間，仍待觀察後續下降趨勢，不排除延長到8月再降溫。
羅一鈞也提到，今年6月依「重症病例討論會」和「專家會議」修訂「新生兒腸病毒臨床處置建議」，建議哺餵母乳的母親如有感染疑慮，應暫停哺乳，但在接獲母乳團體與蒐集醫界意見後，認為曾有少數病例報告提出於母乳中檢測出腸病毒，母乳會傳染腸病毒的論點卻仍言之過早。
羅一鈞說明，考量有不確定性，因此調整相關建議為對新生兒、未滿3個月如早產等具高風險因子的嬰兒，授乳母親若有腸病毒感染之虞，建議就醫與醫師討論最佳哺乳方案，可考慮暫緩哺餵母乳，過程中協助母親維持泌乳，待疾病康復後可恢復母乳哺育。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應