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新生兒腸病毒仍處高原期 羅一鈞：不排除8月才降溫

2025/07/08 16:04

新生兒腸病毒重症已達6例，其中5例死亡。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

新生兒腸病毒重症已達6例，其中5例死亡。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕今（2025）年新生兒腸病毒重症已達6例，其中5例死亡，疾管署副署長羅一鈞今（8日）表示，目前評估高點已過，但仍處於流行期，不排除8月再往下降，也提醒若產婦有腸病毒感染之虞，可與醫師討論，考慮對新生兒、未滿3個月如早產等具高風險因子嬰兒暫緩哺餵母乳。

疾管署上週公布新增1例新生兒腸病毒死亡，為北部未滿1個月男嬰，感染型別檢驗中，羅一鈞說明，目前檢驗結果已出爐，確定為伊科病毒11型。今年累計9例腸病毒重症，包含6例死亡，其中新生兒6例，有5例死亡，均為伊科病毒11型。

羅一鈞指出，伊科病毒從今年2月起成為主流病毒株，在6月8日至14日單週篩出20例陽性已為最高點，但由於占比未見下降，評估主流病毒的地位不會這麼快消失，目前仍是流行期間，仍待觀察後續下降趨勢，不排除延長到8月再降溫。

羅一鈞也提到，今年6月依「重症病例討論會」和「專家會議」修訂「新生兒腸病毒臨床處置建議」，建議哺餵母乳的母親如有感染疑慮，應暫停哺乳，但在接獲母乳團體與蒐集醫界意見後，認為曾有少數病例報告提出於母乳中檢測出腸病毒，母乳會傳染腸病毒的論點卻仍言之過早。

羅一鈞說明，考量有不確定性，因此調整相關建議為對新生兒、未滿3個月如早產等具高風險因子的嬰兒，授乳母親若有腸病毒感染之虞，建議就醫與醫師討論最佳哺乳方案，可考慮暫緩哺餵母乳，過程中協助母親維持泌乳，待疾病康復後可恢復母乳哺育。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前評估新生兒腸病毒疫情高點已過，但仍處於流行期。（記者林惠琴攝）

疾管署副署長羅一鈞表示，目前評估新生兒腸病毒疫情高點已過，但仍處於流行期。（記者林惠琴攝）

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