猩紅熱就診245人次達高點 吃藥沒滿10天藏風險

疾管署副署長羅一鈞表示，Ａ型鏈球菌毒性較高的M1UK分型，目前評估在台流行風險低。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕疾管署今（8日）公布，上週Ａ型鏈球菌感染造成的猩紅熱達到245人次，為今年單週最高點，提醒民眾服用抗生素須滿10天，以預防風濕性心臟病；至於被稱為「食人菌」的M1UK分型，與長庚醫療團隊合作分析中，在國內侵襲性Ａ型鏈球菌的占比約3%，目前評估流行風險相對低。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，檢視健保門急診統計，由A型鏈球菌感染造成的猩紅熱，從去年11月起逐漸上升，到5月中旬達到一個相對高點，現在處於高原期，患者年齡以3至12歲兒童為主。

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疾管署副署長羅一鈞指出，猩紅熱為春夏之交常見的流行病症，2020至2024年疫情較低，單週病例數多落在兩位數，卻在去年底至今年初起開始緩升，上週就診達245人次，為今年單週最高，但曾於5月出現單週239人次，因此研判至今均處於相對高點，經詢問相關科別醫師，目前抗生素治療效果不錯，並未發現病症嚴重情形。

不過，羅一鈞指出，要注意毒性較高的M1UK分型，從2022年開始在歐洲、日本等地流行，甚至出現少見的中毒性休克症候群。國內長庚醫院曾於2022年首度偵測到此菌株，但分析200個侵襲性A型鏈球菌發現占比3%，並無本土流行狀況，國際也呈現下降趨勢，會再持續偵測，目前評估流行風險相對低。

羅一鈞提醒，猩紅熱會引發發燒、咽喉炎、全身紅疹，在目前腸病毒流行季節，可能不易與腸病毒區分，要提高警覺。

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君補充，猩紅熱使用抗生素的治療天數為10天，民眾千萬不要自行停藥，才能預防風濕性心臟病等病症。

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