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健康 > 心理精神

近6成小學生性知識不及格 近半數上網自學

2025/07/08 15:13

台灣性別平等教育協會與兒福聯盟針對全台五、六年級學童進行問卷調查，發現近6成小學生性知識不及格，近半數上網自學。（兒盟提供）

台灣性別平等教育協會與兒福聯盟針對全台五、六年級學童進行問卷調查，發現近6成小學生性知識不及格，近半數上網自學。（兒盟提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕小學生性教育刻不容緩！台灣性別平等教育協會與兒福聯盟針對全台五、六年級學童進行問卷調查，今（8）日公布調查，發現受測學童平均得53分，近6成不及格，家長又普遍避談性議題，近半數採上網自學性知識，且每4童就有1人談過戀愛，但近4成沒有想過身體界線，對於親密關係尚無明確思考。

該調查收集1,426件樣本，設計11題與相關性知識題目，但學童平均答對5.9題，換算百分制為53.1分，實際更高達58.9％學童不及格，顯示整體性知識水平偏低；其中答錯率最高的題目為「夢遺通常會定期發生」高達74.8％（答案為錯）。而調查發現近半數上網自學性知識，若缺乏正確引導恐對性與性別產生誤解或迷思。

性別與身體方面，調查發現，有39.5％的學童認為「大人摸我的頭是一種友善表現，沒有什麼問題」，顯示對身體界線與自主權的敏感度仍待加強。同時發現，有24.2％表示「現在想談戀愛」，23.1％則曾有過戀愛經驗；也發現孩子對於「交往可接受的身體接觸」仍未建立清晰認知，35％可以接受擁抱，11.6％可接受接吻，3.5％表示能接受性行為，另有近4成沒想過身體接觸這件事，若面對戀愛對象突如其來的要求，恐怕難判斷或拒絕，潛藏風險。

性平協副理事長王柏元指出，全面性教育旨在強化孩子在性別、情感與身體發展上的整體學習，強調：「只有從孩子的實際經驗出發，才能設計出符合他們生活、真的用得上的課程。」性平協理事江映帆分享第一線經驗，高年級孩子對月經污名、夢遺、生殖器官功能等議題好奇，透過反覆傾聽與開放對話，孩子們逐漸不再對「大雞雞」等詞語起哄，對女性的嘲笑也明顯減少。

五年級學生千千則提到，雖然自己對戀愛仍充滿好奇與困惑，但也希望有人能教她如何辨識「恐怖情人」或「PUA」等狀況；另在生活中經常意識到微歧視，感到不公平。五年級的城城則說，己目前對戀愛沒有強烈渴望，反而更在意如何婉拒他人、避免傷害，但曾因聲音被同學嘲笑「很娘」，讓他感到受傷與不被尊重。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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