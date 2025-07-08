健康網》丹娜絲雨灌不停 最怕濕鞋襪 足部感染癢一「夏」

颱風環流影響，雙腳泡水更要留意濕鞋襪處理，以免足部受感染。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕丹娜絲尾巴造成彰化大雨灌不停，不少地方積、淹水，尤其是淹到小腿肚的地區，民眾的雙腳泡水過後，機車族及行人更要留意濕鞋襪處理，以免足部受感染。

丹娜絲雖然遠離，低壓帶壓境彰化遭雨劫，中南仍要防局部大雨。雙腳泡在水裡，更要小心別讓皮膚病變。醫師黃軒在臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」上就指出，長時間潮濕悶熱讓黴菌滋生，腳趾縫、腳底搔癢、脫皮、紅腫甚至糜爛。不可否認暴雨讓鞋襪全溼，引發香港腳、細菌感染、浸漬性皮炎、濕滑鞋底的風險。

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黃醫師也建議雨中鞋襪濕透，他強調，每分鐘都是關鍵：

●脫掉濕鞋襪，別再悶著。

●清潔雙腳：先用清水沖洗，再用溫和肥皂搓洗，特別是腳趾縫。

●徹底擦乾：用乾毛巾輕拍乾腳和腳趾縫，必要時用冷風吹乾。

●檢查雙腳：留意有無傷口或真菌感染徵兆（癢、脫皮），適時消毒或塗抹藥膏。

●換上乾燥鞋襪：選擇乾爽、透氣的棉襪與乾鞋。鞋子若濕，先清洗、填報紙吸水，再晾乾。

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