AI解密細胞核毛線球宇宙 陽明交大開發新工具登國際期刊

陽明交大資工系教授洪瑞鴻率團隊運用AI技術，開發出名為EpiVerse的研究工具，有助探索細胞核毛線球宇宙。（陽明交大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕陽明交大資訊工程學系研究團隊運用AI技術，開發出名為EpiVerse的研究工具，協助科學家以全新方式探索摺疊收納於細胞核中的DNA，有助系統性分析基因調控機制與疾病、藥物之關聯，並提升研究效率，成果已發表於頂尖期刊《Nature Communications》。

EpiVerse計畫主持人、陽明交大資工系教授洪瑞鴻率陽明交大數據科學研究所碩士生羅宇呈、林明佑共同完成計畫。洪瑞鴻表示，過去研究染色質結構仰賴繁複且成本高昂的實驗流程，經多年努力，透過精心設計的模型架構，能模擬染色質在不同細胞狀態下的三維構型，協助研究人員理解基因調控機制，為癌症研究、藥物開發與個人化醫療開拓新的分析途徑。

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EpiVerse 採用多階段深度學習與虛擬表觀基因體建構技術，具備跨細胞類型的預測能力，能在實驗資料稀缺的情況下模擬不同組織的染色質結構，拓展基因調控研究的適用範圍。

EpiVerse也能夠預測細胞在不同狀態、環境、藥物處理、突變或癌化轉移時染色質結構可能的變化，進行大規模電腦模擬擾動實驗，協助研究者推演特定基因的調控網絡與可能干預機制。

洪瑞鴻提到，以往1組實驗可能需要耗費數月時間與上百萬元經費，且幾無試錯空間。EpiVerse 的模擬能力讓研究人員得以快速進行多次擾動實驗，提供後續實驗設計的重要線索，大幅提升研究效率。而EpiVerse的程式碼與模型已全面開源，提供全球研究者在表觀基因體與染色質結構分析上的嶄新工具與研究範式。

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