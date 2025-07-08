健康網》6旬男性尿流細以為攝護腺出事 醫曝包皮惹禍

男性出現排尿困難症狀，不一定是攝護腺肥大導致，有可能是包皮慢性發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名60歲的男性患者長期出現排尿困難症狀，誤以為是攝護腺肥大導致，長年求診始終無法改善，後經轉往泌尿科診所檢查後，醫師發現真正的元凶竟是包皮慢性發炎所致，包皮像厚紙板一樣變得又厚又硬，手術切除後，排尿從原本的「涓涓細流」變「噴發水柱」。

好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩在臉書專頁「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」發文指出，這位60歲的伯伯，這幾年上廁所愈來愈辛苦，尿尿細成一條線，他原本擔心可能是攝護腺肥大惹禍。這位患者在大醫院吃了好多藥，教授門診也看過，就是沒改善。

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戴定恩檢查後發現，病人的包皮因慢性發炎變得又厚又硬，緊密包住尿道口，只留下針孔般的出口，難怪排尿無力。

戴定恩指出，過去多數人認為割包皮是小孩才需要的處置，但臨床經驗顯示，慢性包皮炎在30至60歲族群中很常見。尤其糖尿病患者更容易反覆發炎，最後變成「針孔般的排水道」。

這名伯伯在確診後，戴定恩使用包皮槍環切手術，手術一割完，伯伯尿排尿從細流變水柱。伯伯也感嘆「怎麼這麼暢快，我這幾年都白忍了！」病患術後3週傷口癒合良好，4週內即可恢復正常性生活，連原本服用的攝護腺藥物也停用。

戴定恩提醒，不是只有小孩才會需要割包皮，也不是所有尿尿困難都是攝護腺作怪，應針對可能的其他泌尿系統問題做詳細檢查，尤其排尿出口如遭受慢性刺激或反覆發炎，會導致嚴重阻塞，影響生活品質。

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