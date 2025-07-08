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南台首例！7旬翁反覆心悸「血管外心臟去顫器」植入手術救命

2025/07/08 12:59

奇美醫療體系團隊6月完成雲嘉南高屏首例「血管外心臟去顫器」植入手術。（記者劉婉君攝）

奇美醫療體系團隊6月完成雲嘉南高屏首例「血管外心臟去顫器」植入手術。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕心室頻脈為一種高風險致命性心律不整，若未即時處置，恐引發心因性猝死。台南市一名73歲民眾，反覆心悸、胸悶，甚至一度眼前發黑、險些暈倒，就醫後診斷為高風險的心室頻脈，經心導管電氣燒灼術消除心律異常源頭，有效控制心室頻脈發作後，再接受新一代「血管外心臟去顫器」植入手術，目前恢復良好。

奇美醫院心臟血管內科主治醫師林志憲表示，心因性猝死占全球死亡人數的12至20%，多數發生在幾分鐘內，常常無法及時送醫急救，尤其曾發生過致命性心律不整、或心臟功能嚴重受損的病人，猝死風險極高。去顫器會24小時偵測辨識異常心律，並主動發出電擊或脈衝讓心跳恢復正常，是目前唯一經證實有效預防猝死的醫療裝置。

不過，傳統心臟去顫器（ICD）植入導線需要經由血管通入心臟內部，可能發生血管栓塞、導線磨損斷裂、血液感染、心內膜炎等潛在風險與限制。新一代血管外心臟去顫器（EV ICD） 將導線置於胸骨下方，主機安置於左腋下胸壁，導線不用進入血管與心臟，避免傳統ICD的併發症。

林志憲指出，奇美醫院於6月19日為該名73歲病患完成的手術，是雲嘉南高屏的第1例。血管外心臟去顫器適合曾發生心因性猝死、心室顫動或心室頻脈，或是心肌梗塞後左心室收縮功能顯著下降、遺傳性心律不整疾病、高風險的嚴重心肌病變的病患。而符合特定條件者，可事前審查申請健保給付，若自費目前則約需100萬元左右。

林志憲醫師模擬示範血管外心臟去顫器植入手術。（記者劉婉君攝）

林志憲醫師模擬示範血管外心臟去顫器植入手術。（記者劉婉君攝）

新一代血管外心臟去顫器，導線不需要進入血管及心臟。（記者劉婉君攝）

新一代血管外心臟去顫器，導線不需要進入血管及心臟。（記者劉婉君攝）

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