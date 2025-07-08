2款兒童新藥8月納健保 短腸症患者年省544萬元

健保署宣布，全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議日前通過2項兒童新藥納入健保給付。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕兒童健康保護傘再擴大！健保署今（8日）宣布，全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議日前通過2項兒童新藥納入健保給付，分別用於心血管疾病及短腸症，合計158名患者受惠，其中短腸症用藥價格高昂，每名病人可年省高達544萬元，8月1日生效。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，目前治療兒童高血壓、心臟衰竭、心肌梗塞後左心室功能不全、第一型糖尿病之腎病變，健保現已給付錠劑，但兒童特殊族群於臨床須磨粉後使用，卻可能接觸空氣影響品質，因此此次通過含captopril成分的口服液劑，具給藥方便、增加病人用藥順從性等優勢，預估嘉惠約148名病友，挹注年藥費約711萬元。若以最常使用的12歲以下心臟衰竭兒童為例，每人每年約節省8.8萬元。

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另外，短腸症病人出於先天或後天因素導致小腸長度偏短，兒童為小於其年齡正常小腸長度的4分之1，並合併腸道衰竭，導致無法經由腸道營養吸收維持應有的生長發育與營養狀態，目前健保給付治療包括全靜脈營養輸液（TPN）與小腸移植。

黃育文指出，此次通過含teduglutide成分藥品，為唯一經食藥署核准的人類類升糖素胜肽（GLP-2）類似物，有助於刺激腸道細胞增生，緩解腸衰竭症狀，甚至促進腸道表面積增加，提高營養吸收，進而可減少TPN輸液量，或每週減少1天TPN輸液時間，改善生活品質及降低短腸症候群長期輸液併發症，預估嘉惠約10名兒童病友，挹注年藥費約5440萬元，每人每年約節省544萬元。

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