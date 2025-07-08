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健康 > 心理精神

健康網》睡太多也會傷腦 研究：超過9小時恐憂鬱、腦退化更嚴重

2025/07/08 10:58

一項研究顯示，每晚睡超過9小時，恐與認知能力下降有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

一項研究顯示，每晚睡超過9小時，恐與認知能力下降有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕睡眠是維持大腦健康的重要生理機制，但每晚要睡多久才能夠保護大腦健康呢？根據今年4月發表於《阿茲海默症與失智症：阿茲海默症協會期刊》的研究指出，每晚睡眠時間超過9小時，可能會出現認知能力下降的情況，這種情形在憂鬱症患者更加明顯。

這項研究由德州大學健康科學中心學者，分析「弗雷明漢心臟研究」中1,853名27至85歲、未患有失智症或中風史者的睡眠時間與認知能力資料。將參與者依憂鬱狀況與是否服用抗憂鬱藥分為4組。結果顯示，長時間睡眠與較差的整體認知能力有關，並影響特定的認知功能，如：記憶力、視覺空間能力以及執行功能。無論是否服用抗憂鬱藥物，這種關聯在有憂鬱症狀的人群中更明顯。研究者表示，對於憂鬱症患者而言，睡眠可能是影響憂鬱症患者認知能力下降的可控風險因素。

憂鬱症患者多活動 護腦防退化

新北市土城醫院暨長庚醫院精神科醫師劉嘉逸提醒，閱讀上述研究論文須小心研究中的兩個限制：1.睡眠時間來自個案自我報告，其數值可能會有記憶誤差（recall bias）；2.也是最重要的，這是個橫斷面研究（cross-sectional study），橫斷面研究只考慮各因子於特定時間點的相關性，未考慮先後順序及時間之影響，故無法確定因果關係。也就是，此研究只能告訴我們，睡眠時間長與認知功能差有關，卻「無法斷定其因果關係」。

劉嘉逸表示，研究結果提醒我們，憂鬱症患者要盡量多動，不要睡太多，以免腦功能退化。此結果與目前絕大多數科學研究結果，以及各學術團體與心理衛生組織的憂鬱症治療指引完全契合。

醫師提醒，憂鬱症患者要盡量多動，不要睡太多，以免腦功能退化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，憂鬱症患者要盡量多動，不要睡太多，以免腦功能退化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

適量睡眠 保護大腦關鍵

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究指出，長時間睡眠與較差的整體認知能力有關，適量才是保護大腦的關鍵，睡眠過長或混亂可能會造成身心健康還有其他的負面影響，例如：睡多了而錯過用餐時間或需要以很快的速度進食；同一個姿勢睡太久起床後會手腳僵硬，特別是高齡者；干擾生理時鐘而破壞作息的規律性。

葉雅馨表示，有多項研究證實：睡眠過量或不足都與認知領域的損害有關，包括記憶力、注意力以及管理和調節其他心理過程的能力，例如計畫、解決問題和衝動控制。她提醒，放假時多睡放鬆一點並無妨，但長時間放假的情況，還是要想辦法不要干擾原來的規律感。

家長和孩子共訂作息表 共同遵守

放暑假，葉雅馨建議父母可跟孩子共同討論約定，像是暑假可以12點再就寢，孩子有做到，隔天就多給一小時的時間，讓他們自由應用看電視、玩線上遊戲、跟朋友聊天，甚至什麼都不做，有助增強孩子遵守與父母的約定、維持規律作息。

她也提醒，父母是孩子重要的榜樣，如果父母把自己排除在約定外，天快亮才睡、一直盯著手機看、該睡時還在吃喝玩樂，就很難對孩子做同樣的要求，畢竟他們很容易有樣學樣。

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