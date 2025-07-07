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健康網》喝牛奶致癌說又起 醫師：不該被污名化

2025/07/07 20:37

喝牛奶致癌又掀波，醫界指出，牛奶以及乳製品的好處實在太多，不應該被污名化。（農業部提供）

喝牛奶致癌又掀波，醫界指出，牛奶以及乳製品的好處實在太多，不應該被污名化。（農業部提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕牛奶被視為增肌減脂的聖品之一，更是被視為補鈣重要來源，不過根據國際醫學期刊《BMC Medicine》刊登一項大型學術研究長達11年，針對50萬中國人罹癌風險的研究，發現肝癌增加12%、女性乳癌增加19%、淋巴癌增加17%，喝牛奶又再掀波、惹議；內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，醫學證據顯示，牛奶以及乳製品的好處實在太多，不應該被污名化。

這項研究由牛津大學聯合北京大學公共衛生學院、中國醫學科學院阜外醫院、中國醫學科學院、河南疾病預防控制中心、中國國家食品安全風險評估中心等多位專家共同合作完成。此為中國慢性病前瞻性研究（China Kadoorie Biobank）的一部分，於2004至2008年間進行，從中國十個地區（五個都市、五個農村）招募約50萬名成年人參與。

研究發現，有20.4%的受試者表示規律攝取乳製品（主要為牛奶，定義為每週攝取1次以上）。在規律攝取者中，其估算之每日平均攝取量為80.8克；全體受試者的日均攝取量為37.9克。常食用牛奶及乳製品人士，患癌風險較一般人增加9％，當中患肝癌風險將提高18％、女性患乳腺癌風險提高22％。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」分享，他朋友曾抱怨「婆婆說喝牛奶會導致心血管疾病跟癌症」。他指出，過去有一些回溯性研究認為牛奶的攝取會提升乳癌、攝護腺癌發生率，原因可能跟牛奶中的的 IGF-1（類胰島素生長因子）有關，但是一些前瞻性研究卻顯示牛奶的攝取跟乳癌發生「無關」。

不過，世界衛生組織（WHO）、國際癌症研究機構（IARC）等權威單位，並未將牛奶列為致癌物。根據衛福部統計「國民營養健康狀況變遷調查結果」顯示，有高達8-9成的國人每日乳品類攝取不足1份， 7歲以上的國人鈣質攝取量僅達建議量之30-50%。衛福部指出，牛奶中富含鈣質，還有優質的蛋白質、醣類、脂肪、及維生素A、維生素B2等營養素，針對不同年齡層都有好處衛福部更提倡「早晚一杯奶」，每杯240ml，不只補足每日一半的鈣質需求，還能攝取蛋白質、脂肪與維生素B2等多種關鍵營養。

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