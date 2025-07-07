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家中停電導致呼吸器停止奪命 醫籲準備「1物」多撐半小時

2025/07/07 18:39

家中一旦停電就會對使用呼吸器維生的病患，造成極大威脅。（資料照）

家中一旦停電就會對使用呼吸器維生的病患，造成極大威脅。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風重創南台灣，也造成全台共2死344傷，其中1死是因為家裡停電導致呼吸器無法正常運作而喪命。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，家裡可以準備一個「Ambu甦醒球」，只要使用氧氣瓶加上甦醒球用手按壓，就可以多支撐半小時。

蘇一峰在臉書發文表示，這次丹娜絲颱風在台灣奪2命，而其中一案是一名60歲病患因家裡停電導致呼吸器停止運作而喪命，現在社會也逐漸高齡化，在家臥床仰賴呼吸器維生的病患為數不少，只要停電就會帶來極大威脅。

他表示，一般居家用的呼吸器會有蓄電電池，停電狀態下只能運作十幾分鐘，這時就要趕快叫車趕往醫院急診，如果怕停電呼吸器停止，家裡可以準備一個Ambu甦醒球，氧氣瓶加上甦醒球用手按壓，就可以多支撐半小時，延長救援時間。

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