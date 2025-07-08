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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》低脂冰品消暑 水果優格冰淇淋易上手

2025/07/08 09:28

陳如瑩親自示範，將芒果丁、百香果果肉與希臘優格攪拌均勻，填回百香果殼中冷凍即可；圖為示意圖。（圖取自freepik）

陳如瑩親自示範，將芒果丁、百香果果肉與希臘優格攪拌均勻，填回百香果殼中冷凍即可；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣越來越熱，冰品幾乎成為每個家庭的日常解暑良伴。然而市售冰品往往含有大量糖分與食品添加物，不少家長對孩子吃冰總是又愛又怕。對此，愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」分享一款健康又簡單的「熱帶水果優格冰淇淋」，僅用3種天然原型食材：芒果、百香果、零脂希臘優格，清涼解暑、無負擔，更是一場美味又寓教於樂的親子食育體驗。

陳如瑩指出，她在Instagram上看到一支用百香果與優格製作冰品的短影片後，立刻帶著孩子親自實作。她更進一步升級版本，加入當季的金煌芒果與零脂希臘優格，不僅讓冰品口感更豐富，還能補充高蛋白與益生菌，非常適合控糖控熱量的民眾。

食材之一為芒果切丁，建議使用甜度適中的金煌芒果，口感更加分；圖為示意圖。（圖取自freepik）

食材之一為芒果切丁，建議使用甜度適中的金煌芒果，口感更加分；圖為示意圖。（圖取自freepik）

只需3樣食材就能完成這款「優格冰淇淋」：

●芒果切丁（建議使用甜度適中的金煌芒果）。

●百香果數顆（果肉可取出，也能當天然容器）。

●零脂希臘優格（高蛋白、低脂肪、含益菌）。

製作步驟也相當簡單：

1. 將芒果丁、百香果果肉與希臘優格攪拌均勻；

2. 填回百香果殼中或放入容器；

3. 放入冷凍庫冷凍至少6小時，一晚更佳。

陳如瑩建議，食用前可稍微退冰3至5分鐘，冰淇淋口感會更加綿密順口。她也強調，這道冰品不僅是夏天健康吃冰的好選擇，更是與孩子互動、培養健康飲食觀念的絕佳時機。

陳如瑩提醒：建議選用「無加糖」優格，避免額外糖分；水果本身甜度就已足夠，適量攝取才能吃得剛剛好；冰品請在2至3天內享用完畢，以保最佳風味與品質。這個夏天，不妨試試這款熱帶水果優格冰淇淋，讓天然食材療癒味蕾，冰冰涼涼、清爽無負擔，為炎炎夏日增添一抹健康幸福的甜！

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