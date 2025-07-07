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減重9成卡關 4大絆腳石別踩

2025/07/07 18:08

體重每天上下浮動屬正常。別被數字綁架，關注長期變化才準確。示意圖。（資料照）

體重每天上下浮動屬正常。別被數字綁架，關注長期變化才準確。示意圖。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「每天量體重、努力運動，為什麼就是瘦不下來？」新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，九成減重失敗，背後往往藏著看似正確卻誤導的減重迷思，反而導致代謝下降、體重卡關。

蕭捷健在臉書粉專分享，有讀者來信提到「體重浮動、運動後痠痛、跑步心跳過快」等困擾。他解釋，這些都是減重過程常見的絆腳石，呼籲應從根本改善觀念與方法。

狀況一：體重波動2–3公斤屬正常

他指出，每日體重變化主要來自水分、排便及飲食重量，與脂肪無關。建議將體重計收起來，一週量一次，並搭配腰圍或體脂率來追蹤變化，才不會被數字綁架。

狀況二：運動疼痛不是好現象

「重訓時若總是腰酸背痛，表示姿勢可能有誤」，他提醒，肌肉痠痛可接受，但關節疼痛則是警訊。建議初學者可找教練協助調整姿勢，避免受傷反而中斷訓練。

狀況三：燃脂最佳區間並非越喘越有效

他強調，有效燃脂時的心跳應控制在每分鐘100至130下，若劇烈運動導致心跳過快，反而會消耗肌肉、降低代謝。適當補充澱粉、調整強度，才不會讓努力白費。

狀況四：「代謝出問題」往往是結果不是原因

代謝變差，可能是飲食錯誤、運動方式不當、睡眠不足等多重因素所致。他建議檢視近期生活壓力、記錄飲食內容，並確保每日充足睡眠，是調整代謝的第一步。

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