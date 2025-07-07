健康網》「蝦仁雞肉丸」低鈉又Juicy DIY營養滿分

孫語霙分享，「100%原型食物」製成的健康版蝦仁雞肉丸。（圖取自孫語霙臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市售火鍋料常因高鈉、添加物多以及過多油脂成分，讓不少注重健康或健身的民眾望之卻步。對此，營養師孫語霙近日在其臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發影片分享一款「100%原型食物」製成的健康版蝦仁雞肉丸，不僅無需添加澱粉或黏著劑，更富含優質蛋白質，是想控制體態又愛吃丸子族群的理想選擇。

孫語霙指出，坊間許多強調「多汁」口感的丸子產品，往往使用高比例的肥肉以增添風味，造成脂肪與熱量攝取偏高，對於正在減脂或增肌者而言並不適合。因此，她特別研發這道結合雞里肌與新鮮蝦仁的自製雞肉丸，過程中只使用簡單天然的調味，並透過高速攪打讓肉泥自然產生黏性，完全不仰賴人工添加物。

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孫語霙教學，將雞里肌切小塊，青蔥切段、薑切片；將雞里肌、青蔥、薑片、鹽及白胡椒粉放入調理杯中攪打約20秒。（圖取自孫語霙臉書）

她也建議，這款雞肉丸可一次製作多份冷凍保存，平時煮麵、煮湯、打邊爐時都能輕鬆取用，不僅省時便利，還能兼顧營養。蝦仁雞肉丸食譜如下：

食材：雞里肌300g、蝦仁50g、青蔥20g、薑10g、鹽1/4小匙、白胡椒粉1/4小匙。

作法：

1. 將雞里肌切小塊，青蔥切段、薑切片。

2. 將雞里肌、青蔥、薑片、鹽及白胡椒粉放入調理杯中攪打約20秒。

3. 加入蝦仁後，再攪打約5秒（保留蝦子的口感）。

4. 煮一鍋滾水，用兩支湯匙將肉泥塑型成丸子狀下鍋。

5. 水再次煮滾後撈起，即可享用。

這道營養滿分、簡單易做的蝦仁雞肉丸，不但讓丸子控吃得安心，也為健康飲食開創新選擇。

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