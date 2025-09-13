自由電子報
健康網》缺鐵性貧血患者愛咬冰塊？醫：異食癖的1種

2025/09/13 14:32

不少人喜歡咬冰塊，婦產科醫師蘇怡寧表示，這可能是缺鐵性貧血帶來的症狀之一。示意圖。（圖取自Freepik）

不少人喜歡咬冰塊，婦產科醫師蘇怡寧表示，這可能是缺鐵性貧血帶來的症狀之一。示意圖。（圖取自Freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少女性困擾於缺鐵性貧血，有些人很喜歡咬冰塊，因此有傳言指出，經常「咬冰塊」人，容易發生缺鐵性貧血。或是有缺鐵性貧血的人，很喜歡咬冰塊。這是真的？實際上婦產科醫師蘇怡寧表示，有研究指出，罹患缺鐵性貧血的人，很可能發生「嗜冰癖」，屬於異食癖的一種。

蘇怡寧在粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，根據研究，罹患缺鐵性貧血的人確實常常會喜歡咬冰塊。這種現象在醫學上稱為「嗜冰癖」（pagophagia），屬於異食癖（pica）的一種。許多臨床研究顯示，嗜冰癖與缺鐵性貧血有高度相關性。且在補充鐵劑治療後，這種對冰塊的強烈渴望感通常會迅速消失。

蘇怡寧表示，根據美國北美兒童腸胃肝膽營養學會（North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition）發表的臨床指引，慢性缺鐵性貧血的症狀之一就是異食癖，尤其是嗜冰癖。流行病學資料顯示，缺鐵性貧血患者中，嗜冰癖的發生率遠高於一般人群。

蘇怡寧表示，在經過口服或靜脈鐵劑補充治療之後，通常在幾個星期內，嗜冰癖症狀會明顯改善。但蘇怡寧提醒，台灣常見的海洋性貧血，通常不會出現嗜冰癖的症狀。異食癖和冰癖在臨床上主要是與慢性缺鐵性貧血密切相關，尤其是缺鐵本身，而非僅僅是貧血狀態。

