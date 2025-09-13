自由電子報
晴時多雲

健康網》70％的高血壓與肥胖有關 醫：減重助降壓

2025/09/13 12:34

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，70%的高血壓與肥胖有關，是由於過多的脂肪在身體堆積，會造成呼吸道阻塞、腎臟組織擠壓、以及內分泌失調，之後引發一連串的神經和生理機轉，導致血壓上升。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼肥胖會導致血壓上升？減重就能降血壓嗎？體重過重會造成身體的脂肪增加，吃太多容易造成糖分堆積，所以肥胖和高血脂、高血糖的關係容易了解。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，而70%的高血壓與肥胖有關，是由於過多的脂肪在身體堆積，會造成呼吸道阻塞、腎臟組織擠壓、以及內分泌失調，之後引發一連串的神經和生理機轉，導致血壓上升。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，肥胖造成呼吸喘和睡眠品質不好會引起交感神經興奮，使心跳提高和鈉離子吸收加強；腎臟受到刺激會活化腎素-血管張力素系統，使血管收縮和血壓上升；肥胖會造成瘦素（Leptin）及胰島素（Insulin ）分泌過多與功能不良，引發一連串發炎、神經活化、與代謝異常，最後產生血管病變，導致高血壓。

劉中平表示，雖然肥胖與高血壓之間的關係有點複雜，但確定的是，太胖的人容易血壓高；而減重對降低血壓有很好的效果；每降低1公斤體重，可以減少1mmHg的血壓。

劉中平提到，很多人不喜歡吃血壓藥，擔心血壓藥的副作用，從體重著手是最簡單且有效控制血壓的方式，他提到，自己有許多病人就算已經吃藥很久，但下決心好好控制體重，仍然有機會把血壓逆轉回來。

