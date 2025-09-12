彰化醫院ESG實踐獲SDG3金級獎 引領中區永續醫療

彰化醫院獲頒「SDG3全方位終結結核病-金級獎」，院長賴仲亮（中）代表領獎，左為衛福部政務次長林靜儀，右為台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（彰化醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕2025第4屆亞太永續博覽會於台北世貿一館登場，衛生福利部醫福會與所屬醫院聯手參展，其中彰化醫院獲頒「SDG3全方位終結結核病-金級獎」，該獎項肯定彰化醫院在環境保護、社會共融與治理創新的醫療貢獻。

出席頒獎典禮的彰化醫院長賴仲亮表示，醫療能永續、減碳、循環、共好，有賴全院同仁努力，彰化醫院作為醫福會中區ESG推展醫院，未來將持續強化永續治理機制，深化環境友善行動，並結合醫療專業與社會責任，與夥伴攜手打造「低碳、共融、健康」的醫療生態圈。

值得一提的是，全國抗藥性結核病團隊由衛福部傳染病防治醫療網統籌，團隊副指揮官也是彰化醫院顧問醫師黃伊文，他2009年結合中部主要醫院組成中區抗藥性結核病醫療照護團隊，提供中部縣市所有抗藥性結核病人醫療照護及進階都治。

黃伊文表示，2024年治療成功率86%，遠高於全球的68%，朝著世界衛生組織2035年將肺結核降發生率降至每10萬人10人的目的前進，在環境保護（大幅降低傳染病的流行）成績斐然。

黃伊文說，該團隊成立唯一專責車隊，由專責司機與護理師及 關懷員送藥到府，以「送藥到手、服藥入口、吞下再走」來確保每一位病人規則服藥，展現出社會共融的目的。

黃伊文指出，他們在2015年以恩慈療法引進新藥TMC207，成功治癒一位超級抗藥的27歲少女，讓台灣的診治能力被國際看到，經常於國際會議發表成果，外國醫療團也常來觀摩，大大提高了台灣能見度，彰顯治理創新。

