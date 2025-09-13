自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

喉嚨卡卡 小心扁桃腺結石作祟

2025/09/13 10:38

中榮嘉義分院耳鼻喉科醫師施凱翔表示，扁桃腺結石是因食物殘渣、細菌或分泌物堆積在扁桃腺隱窩中，隨時間逐漸鈣化形成小硬塊。（中榮嘉義分院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕37歲張小姐因多日反覆出現喉嚨異物感，及自覺喉嚨卡卡的不適感，就醫後發現為「扁桃腺結石」，經醫師在門診使用簡易器械取出結石後，擺脫長久以來的不適。醫師提醒，許多扁桃腺結石患者會因症狀輕微，誤以為單純喉嚨發炎而自行服藥，結果導致病情反覆惡化，若經常感覺喉嚨異物或長期有口臭問題，應及早就醫檢查，以免延誤治療時機。

台中榮總嘉義分院耳鼻喉科醫師施凱翔表示，扁桃腺結石是因食物殘渣、細菌或分泌物堆積在扁桃腺隱窩中，隨時間逐漸鈣化形成小硬塊，患者常會出現喉嚨卡卡、吞嚥困難或異物感，有時還會伴隨難聞口氣，雖然大多屬於良性問題，但若忽視不處理，可能引發反覆扁桃腺發炎，甚至造成感染與併發症，而有些結石體積雖小，卻可能因位置關係導致嚴重不適，絕對不容輕忽。

施凱翔說，小型扁桃腺結石可於門診利用簡易器械取出；若結石較大、反覆生成或合併頻繁發炎，則可能需要考慮進一步外科手術治療。

此外，日常生活的預防也相當重要，包括保持良好的口腔衛生習慣、飯後漱口、規律刷牙、多喝水並避免菸酒刺激，都能降低結石形成的機率。，

施凱翔說，許多扁桃腺結石患者會因症狀輕微，而選擇自行忽略，甚至有人誤以為只是單純喉嚨發炎而自行服藥，結果導致病情反覆惡化。若患者經常感覺喉嚨異物或長期有口臭問題，建議及早就醫檢查，以免延誤治療時機。

他表示，喉嚨不適並非單純小問題，背後可能隱藏扁桃腺結石或其他疾病，患者切勿自行擠壓或使用偏方清除，以免造成二度感染或形成傷口，透過正確的醫學診斷與治療，不僅能有效去除結石，更能避免日後反覆發作，提醒民眾若能及早發現並接受治療，不僅能恢復生活品質，更能避免長期的健康風險。

中榮嘉義分院耳鼻喉科醫師施凱翔說，許多「扁桃腺結石」患者會因症狀輕微，誤以為只是單純喉嚨發炎而自行服藥，結果導致病情反覆惡化。（中榮嘉義分院提供）

