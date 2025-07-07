健康網》溽暑醒腦自我療法 中醫：按壓「百會穴」

雙手比齊耳朵上緣，向頭頂中心延伸交叉點，中醫教戰，按壓「百會穴」；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日高溫不斷，許多民眾飽受頭暈、疲倦、冒汗等中暑徵兆困擾。對此，翰醫堂中醫診所中醫師在臉書發文指出，夏日若有中暑或精神不濟情形，不妨嘗試透過穴道按摩進行自我調理，其中「百會穴」就是一個醒腦解暑的關鍵穴位。

百會穴：醒腦解暑的清氣穴道

中醫師表示，百會穴位於頭頂正中央，是多條經絡交會之處，被中醫視為調節清陽上升的重要穴位。其位置可用雙手比齊耳朵上緣，向頭頂中心延伸交叉點，即為百會穴所在，也多為頭頂毛髮漩渦處。中醫師說，百會穴具備以下主要功效：

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●提神醒腦，改善因中暑造成的昏沉感。

●升清陽之氣，協助穩定氣血循環。

●有助改善頭暈、疲倦、精神不振等症狀。

百會穴位於頭頂正中央，是多條經絡交會之處。（資料照）

從初學者到進階者都能上手

中醫師也提供2種按壓方法，方便民眾在不同需求與經驗下使用：

●初學者版：使用食指或中指指腹，輕輕按壓百會穴，每次約1至3分鐘，同時配合深呼吸，幫助氣血流通，達到醒腦效果。

●進階版：可先用熱毛巾敷頭頂約3分鐘後，再以指節或小圓球工具，進行5秒按壓、3秒放鬆的循環，共重複10次，促進局部循環與清陽上升。

最佳按壓時機與適合對象

百會穴按壓建議安排於：早上起床後、午後昏沉時段、戶外活動後回家時；適合的族群則包括：有中暑頭暈、熱氣上頭現象者、夏日常感精神不濟、昏沉想睡者、經常疲勞、氣血運行不暢者。

中醫強調「未病先防」，陳韻筑提醒，夏季養生不僅靠飲食與作息，適時結合穴道保健也有助調整體內機能。善用百會穴這一「醒腦解暑穴」，或能幫助民眾在炎夏中維持清醒與活力，預防中暑帶來的不適反應。

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