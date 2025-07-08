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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》檸檬vs.萊姆 農糧署：從「4處」區分

2025/07/08 08:29

農糧署指出，想區分檸檬與萊姆，要從外型、果肉、風味、有籽無籽等4方面來看；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署指出，想區分檸檬與萊姆，要從外型、果肉、風味、有籽無籽等4方面來看；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕檸檬、萊姆，傻傻分不清楚？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享2者差異，由於它們顏色相似，所以不能以此區分，要從外型果肉風味有籽無籽4方面來判別。

農糧署指出，檸檬和萊姆皆是屬於芸香科柑橘屬的植物，果實在成熟過程，都會逐漸由綠轉黃，所以無法從顏色分辨。想要快速分辨，就要從外型、果肉、風味和有籽無籽來判斷。而不論是誰，皆具有水分多熱量低等特色，且富含檸檬酸、維生素及鉀、鈣、鎂等礦物質，是夏日清爽又能補充營養的好選擇。

●檸檬：農糧署補充，檸檬又被稱作有籽檸檬、四季檸檬，全世界栽培約20多個品種，台灣以優利卡（Eureka）品種為大宗。外型油胞粗大、果型呈長橢圓形、果皮較厚；切開後果肉有籽，呈淺黃色；清香味酸，適合做甜點、果汁、入菜。

●萊姆：又叫作無籽檸檬，以大溪地（Tahiti）品種較常見。外型油胞細緻、果型呈長球形至卵形、果皮較薄；切開果肉無籽，呈淺黃綠色；味酸，可入菜、拌沙拉直接吃或打成汁。

農糧署表示，萊姆果型呈長球形，切開無籽，果肉呈淺黃綠色，可拌沙拉直接吃。（資料照）

農糧署表示，萊姆果型呈長球形，切開無籽，果肉呈淺黃綠色，可拌沙拉直接吃。（資料照）

另外，農糧署也列出另外2個檸檬家族成員：香櫞檸檬與台灣相檬，各具特色：

●香櫞檸檬：又稱香水檸檬，外型呈長橢圓形，果皮厚、果肉白，味似檸檬，酸度低。適合做成鮮食、果乾或園藝。

●台灣相檬：又稱扁實檸檬，外型呈扁球形，果皮粗、果肉呈黃橙色，果皮帶有特殊濃郁的香氣。適合做成果汁、保健食品。

農糧署分享香水檸檬特色。（圖取自農糧署臉書）

農糧署分享香水檸檬特色。（圖取自農糧署臉書）

農糧署分享扁實檸檬特色。（圖取自農糧署臉書）

農糧署分享扁實檸檬特色。（圖取自農糧署臉書）

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