台南護理人力逆勢成長！ 護師1萬7118人比去年同期增411人留任

4位南瀛護理獎得主黃桂香（左三）、趙佳惠（左四）、李晴玉（右二）、謝雅玲（右一）出席領獎。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕慶祝國際護師節，大台南護理師護士公會今天（8日）表揚5位南瀛護理獎得主，台南市政府對於護師荒也有正面回應，衛生局局長李翠鳳表示，台南市首次編列480萬元推動「護理人力留任獎勵試辦計畫」鼓勵醫院改善護理人員職場，將在5月底頒獎，與去年同期比較，南市護理人員增加411人，成長2.4%，打造護理人員友善職場留住人才漸起成效。

大台南護理師護士公會在柳營尖山埤渡假村舉辦第25屆第3次會員代表大會，提前慶祝5月12日的國際護師節，表揚五位南瀛護理獎得主李晴玉、張明娟、謝雅玲、黃桂香、趙佳惠。

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大台南護理師護士公會理事長李美慧表示，5位得獎人在推動安寧照護與家庭支持，投入醫療設備研發、急重症與神經外科護理，加護病房建置與人才培育、推動智慧床位與共享決策機制、改善長照與護理管理，建立完善出院準備流程並推動「生活即復能」做出貢獻，包括在急重症照護、安寧療護、創新研發及長照管理等面向表現卓越，堪為護理專業典範。

台南市副市長趙卿惠出席感謝護理人員的辛勞，指出台南市推動健康政策，基礎來自護理人員，對照顧民眾健康的護理人員要先照顧好，市長黃偉哲支持改善醫護工作環境和三班護病比入法，她認為三班護病比入法「水到渠成」，並推崇永康奇美醫學中心在友善醫護職場立下典範，期望民間醫療單位和市府合作推動友善職場，留住護理人員。

李翠鳳以自身剛進護理職場時，曾值大夜班1人照顧53床為例，唯有改善護理職場才能保障護理人員健康、福祉和民眾的健康，她說，去年9月推動留任獎勵計畫後，台南市上月有1萬7118位護理師執業，比去年同期留任增加411人，成長2.4%，其中67.2%在地區級以上醫院任職，代表護理師對台南護理職場環境的信心增加，留住護理人才有所成效。

大會同時頒發績優護理獎及資深會員獎，並提供護生與在職進修獎學金培育護理人才，也首度舉辦「直播主競賽」，鼓勵護理人員透過影像呈現實務工作樣貌，提升社會對護理專業的理解與認同。

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