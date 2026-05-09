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健康網》永懷李順載最後身影惹淚 肺炎盯上長者常從食慾差開始

2026/05/09 15:11

健康網》永懷李順載最後身影惹淚 肺炎盯上長者常從食慾差開始

「國民爺爺」李順載的影像在百想藝術大賞出現，台下哭成一片。根據衛福部資料顯示，肺炎是高齡者的重大健康威脅，致死率隨年齡增長而顯著提升。（翻攝Naver）

〔健康頻道／綜合報導〕南韓一年一度頒獎典禮第62屆百想藝術大賞昨（8）日特別催淚，當「國民爺爺」、91歲李順載的聲音、影像突然出現，台下後輩全哭成一片，他們都不捨因肺炎不治的爺爺，更感佩爺爺在病榻上，儘管視茫茫還與團隊談演技和劇本。

「國民爺爺」李順載昨晚原聲重現，「這段期間真的很感謝，我安穩地過完人生後離開了」台下哭成一團，大家都懷念著這位德高望重的長者。

根據衛福部資料顯示，肺炎是高齡者的重大健康威脅，致死率隨年齡增長而顯著提升。60歲以上長者一旦罹患肺炎，死亡率接近20%；70歲以上老人感染肺炎的致死率可高達25%至30%。肺炎長期位居國人十大死因第3位。在65歲以上長者中，因肺炎而死亡的比例極高，部分文獻指出其致死相關性甚至可達90%。

根據台北榮總衛教資料指出，肺炎是指致病原入侵下呼吸道引起肺部實質的發炎反應；細菌、病毒、黴菌、結核菌等都可能是致病原。它可以發生在所有年齡層的人身上。尤其是免疫機能較差之老人、酗酒者或糖尿病患者更易發生。它可以區分為社區肺炎、院內肺炎、呼吸器相關肺炎、醫療照護相關肺炎。以下4類型是易發生肺炎的主要原因：

●傳染性：例如來自上呼吸道感染或流行性感冒、或血行性感染。

●非傳染性：例如來自有毒氣體、化學物及有毒煙霧，或吸入水、食物或嘔吐物等。

●保護機轉受破壞：黏液纖毛受抑制（如：抽煙）。

●存在危險因子：吞嚥有問題、使用藥物導致咳嗽反射受抑制、衰弱導致咳嗽變差，長期臥床之個案，因呼吸淺易使痰液積存、酒精中毒影響肺部纖毛活動、癌症或阻塞性肺疾病等造成分泌物增加或干擾肺部分泌物排除。

在百想藝術大賞上，螢幕出現已逝演員李順載，台下也傳來不少與他合作過明星啜泣聲。（翻攝Naver）

在百想藝術大賞上，螢幕出現已逝演員李順載，台下也傳來不少與他合作過明星啜泣聲。（翻攝Naver）

尤其是臥病的長者，初期狀況可能不會出現明顯的高燒或咳嗽，最常出現的是食慾不振、活力變差、精神不濟或意識改變，嗜睡、虛弱等症狀，但肺炎的進程很快，一旦出現發燒又未立即確認病菌種類，很快就會出現併發症，像肺膿瘍、膿胸。因此，北榮建議，以下7點作為預防肺炎上身的方法：

1.在感冒流行時或身體抵抗力較弱時，可戴口罩，勿到公共場所，儘量避免和感冒的人接觸。

2.打噴嚏、咳嗽時用衛生紙掩口鼻，注意個人衛生勤洗手。

3.保持室內空氣流通。

4.維持良好的營養狀況、充足的睡眠及適度運動，以增加抵抗力。

5.天氣變化時，應適時添加衣服避免受寒。

6.如發生痰量增加、顏色變黃、變黏稠、發燒、咳嗽、呼吸困難加劇、意識混亂、或嗜睡等肺部感染之症狀，應立即就醫。

7.肺炎的高危險病患，可以在醫師指示下施打肺炎雙球菌疫苗與流感疫苗。

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