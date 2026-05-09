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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

睡不好靠喝酒更危險 衛福部：恐惡化情緒與工作表現

2026/05/09 12:50

衛福部提醒，切勿以飲酒作為情緒出口，以免酒癮影響工作、家庭與身心健康，形成惡性循環；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

衛福部提醒，切勿以飲酒作為情緒出口，以免酒癮影響工作、家庭與身心健康，形成惡性循環；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕不少民眾習慣睡前小酌助眠，但衛福部提醒，酒精雖可能短暫讓人放鬆、加快入睡，實際上卻可能惡化睡眠品質，甚至加重情緒問題與生活壓力。臨床也觀察到，部分民眾在婚姻變動或生活壓力下，逐漸以飲酒作為情緒出口，最終影響工作、家庭與身心健康，形成惡性循環。

今天是5月9日「台灣無酒日」，適逢母親節前夕，衛福部指出，過量飲酒不僅影響個人健康，也與家庭關係、情緒狀態及生活功能密切相關。飲酒問題常與睡眠困擾、情緒不穩及工作表現下降交互影響，民眾若發現自己愈來愈依賴酒精紓壓或助眠，應及早尋求專業協助。

衛福部表示，30至40歲原是人生與事業的重要階段，但部分民眾在面對離婚、失業或家庭壓力時，可能開始透過飲酒調適情緒，進而影響正常生活與工作功能。根據衛福部過去推動深耕計畫成果，接受治療後有近9成個案的飲酒頻率或飲酒量下降，且停酒後，憂鬱及焦慮等情緒困擾也可望獲得改善，顯示酒癮是可以治療的。

台北一名母親分享，其近40歲的兒子原本就有睡眠問題，起初只是偶爾喝酒助眠，未明顯影響生活，但在離婚後飲酒量逐漸增加，後來作息混亂、工作表現下降，最終甚至失去工作。家屬觀察，雖然酒精能短暫紓解情緒，但宿醉與情緒低落反而讓他更難恢復穩定生活。

這位母親表示，自己最大的盼望，就是孩子願意正視飲酒問題並接受專業協助。衛福部指出，當飲酒逐漸成為主要壓力調適方式時，往往會加劇原有困境，進一步影響個人身心健康與家庭互動。

為降低酒癮治療負擔，衛福部持續推動全國酒癮治療費用補助方案，每人每年最高補助4萬元，涵蓋門診診察、藥物治療、心理治療及家庭治療等醫療處置費用，114年已嘉惠超過4000名個案。目前全台共有130家機構提供酒癮治療服務，民眾若有飲酒困擾，可尋求精神科或成癮科醫師協助。

此外，根據台灣戒酒暨酒癮防治中心統計，諮詢酒癮問題者中，有49%為家屬，顯示飲酒問題不只是個人健康議題，也對家庭造成明顯影響，其中以詢問「減酒醫療資源」最為常見。

衛福部建議，家屬可從關心睡眠、情緒與生活功能等面向切入，避免過度責備或衝突性溝通，並鼓勵有飲酒困擾者接受專業評估與治療。民眾若有需求，也可撥打免付費酒防中心專線0800-255959，由專責人員提供諮詢與醫療資源轉介服務。

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