自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》媽媽最該做的癌檢！ 醫揭「6分鐘護一生」：有性經驗都可能中

2026/05/09 17:06

健康網》媽媽最該做的癌檢！ 醫揭「6分鐘護一生」：有性經驗都可能中

母親節要鼓勵媽咪定期做好抹片檢查，以「6分鐘顧一生」更健康，25歲以上女性可每3年做一次子宮頸抺片檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕迎接母親節，為人子女最希望媽咪健康，新竹市北區衛生所衛教資料指出，鼓勵媽媽「6分鐘護一生」，凡曾有過性經驗的婦女，都可能罹患子宮頸癌，故建議30歲以上婦女每3年至少做一次子宮頸抹片檢查。

婦產科醫師劉謙慧在臉書專頁「謙慧醫師的婦科Talks」發文分享，抹片報告並不複雜，有4種類型，可依嚴重程度前往就醫：
●正常（Normal）：
代表目前沒有看到異常細胞，依照建議時間定期檢查就好。

●良性反應（發炎）：
可能是感染或暫時性變化。

●細胞變化（如荷爾蒙不足、萎縮）：
常見於更年期或荷爾蒙變化，醫師會依狀況評估是否需要處理或追蹤。

●細胞型態異常：可能為子宮頸癌前病變。

劉謙慧指出，依抹片檢查結果，若是輕度的話，多數醫師會建議定期追蹤；中度或重度者，通常會安排陰道鏡檢查或子宮頸切片，進一步確認狀況。她叮嚀，國健署提供25-29歲女性每3年1次、30歲以上女性每年1次免費子宮頸抹片檢查，一定要定期受檢。

新竹市北區衛生所指出，子宮頸抹片檢查無痛且非侵入性，可以幫助婦女早期發現子宮頸癌前病變。國外研究顯示大規模抹片篩檢可以降低60-90％子宮頸癌發生率及死亡率。子宮頸癌是女性常見癌症，國內每年約有2000人得到子宮頸癌，並導致近900人死亡，是婦女不能輕忽的疾病。

子宮頸抹片檢查前，有5項須知：
1.不要沖洗陰道。
2.避免盆浴。
3.勿放置陰道塞劑。
4.前一夜不要有性行為。
5.避開月經期間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中