健康網》媽媽最該做的癌檢！ 醫揭「6分鐘護一生」：有性經驗都可能中

母親節要鼓勵媽咪定期做好抹片檢查，以「6分鐘顧一生」更健康，25歲以上女性可每3年做一次子宮頸抺片檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕迎接母親節，為人子女最希望媽咪健康，新竹市北區衛生所衛教資料指出，鼓勵媽媽「6分鐘護一生」，凡曾有過性經驗的婦女，都可能罹患子宮頸癌，故建議30歲以上婦女每3年至少做一次子宮頸抹片檢查。

婦產科醫師劉謙慧在臉書專頁「謙慧醫師的婦科Talks」發文分享，抹片報告並不複雜，有4種類型，可依嚴重程度前往就醫：

●正常（Normal）：

代表目前沒有看到異常細胞，依照建議時間定期檢查就好。

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●良性反應（發炎）：

可能是感染或暫時性變化。

●細胞變化（如荷爾蒙不足、萎縮）：

常見於更年期或荷爾蒙變化，醫師會依狀況評估是否需要處理或追蹤。

●細胞型態異常：可能為子宮頸癌前病變。

劉謙慧指出，依抹片檢查結果，若是輕度的話，多數醫師會建議定期追蹤；中度或重度者，通常會安排陰道鏡檢查或子宮頸切片，進一步確認狀況。她叮嚀，國健署提供25-29歲女性每3年1次、30歲以上女性每年1次免費子宮頸抹片檢查，一定要定期受檢。

新竹市北區衛生所指出，子宮頸抹片檢查無痛且非侵入性，可以幫助婦女早期發現子宮頸癌前病變。國外研究顯示大規模抹片篩檢可以降低60-90％子宮頸癌發生率及死亡率。子宮頸癌是女性常見癌症，國內每年約有2000人得到子宮頸癌，並導致近900人死亡，是婦女不能輕忽的疾病。

子宮頸抹片檢查前，有5項須知：

1.不要沖洗陰道。

2.避免盆浴。

3.勿放置陰道塞劑。

4.前一夜不要有性行為。

5.避開月經期間。

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