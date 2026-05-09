健康網》一邊開刀一邊測反應！ 醫揭清醒開顱真正目的

神經外科醫師陳品元表示，清醒開顱手術是神經外科為了保護大腦功能的重要技術；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人聽到「清醒開顱手術」都感到害怕，難以想像腦部手術過程中竟要保持清醒。基隆長庚醫院外科部主任、神經外科醫師陳品元指出，這項技術是為了保護大腦重要功能，特別適用於腦瘤靠近語言區、運動區、難治型癲癇，或接受帕金森氏症深部腦刺激術（DBS）患者。透過患者在手術中的即時反應，醫師能精準定位病灶，功能損傷降到最低。

為什麼開顱手術還要保持清醒？陳品元於臉書粉專「神經外科腦瘤權威 陳品元醫師 教授 基隆長庚外科部主任」發文分享，清醒開顱手術主要原因在於，它是保護大腦功能最重要的關鍵技術之一，可以讓醫師能一邊進行手術，一邊確認大腦功能是否受到影響。他歸納清醒開顱手術的4大原因：

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●讓癲癇致癲區域無所遁形

難治型癲癇手術需要在術中精確定位引發癲癇的腦區，才能在切除病灶的避免波及正常腦組織。清醒狀態下，醫師可以透過電刺激誘發患者的慣性癲癇反應、或觀察異常放電位置，讓致癲區域的邊界一覽無遺。

●保護語言與運動功能

大腦的語言區、運動區、感覺區分布精密，每個人的位置還略有不同，光靠術前影像無法百分之百確認邊界。當腫瘤緊鄰這些功能區時，全身麻醉下根本無法得知切除有沒有傷到關鍵神經。

●繪製只屬於個人的大腦功能地圖

清醒開顱手術中，醫師會用微弱電流刺激不同腦區，觀察你的即時反應來精確定位功能區域。刺激到語言區時你可能突然說不出話、刺激到運動區時手會不自主抽動，這些即時反應是珍貴訊號。只有你清醒，醫師才能拼出這張專屬於你的大腦地圖，讓切除範圍最大化、功能損傷降到最低。

●讓深部腦刺激術更精準執行

巴金森氏症深部腦刺激術（DBS）植入電極時，需要患者在清醒狀態下即時回報顫抖、僵硬等症狀有沒有改善。若病患在全身麻醉下，無法即時回報，醫師無從得知電極是否放在最有效的位置。

陳品元提醒，若是民眾的腦瘤位於語言區或運動區附近、癲癇病灶難以定位，或需接受DBS手術者，都可與神經外科醫師討論是否適合採用清醒開顱手術。清醒開顱有健保給付，但是有要求，進行評估的醫師和進行手術醫師必須不同一位，一般開顱手術目前常見的自費品項包括止血材料、腦膜封膠、超音波抽吸、螢光導引，與神經監測晶片等，總價多介於10-20萬間。

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